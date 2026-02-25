Dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia, passando dal movimento scissionista di Luigi Di Maio e al Partito democratico. E’ la parabola politica di Daniela Rondinelli, approdata oggi nel partito guidato da Antonio Tajani. L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa della sezione romana del partito azzurro, affrontando “i ritardi sullo stato dei lavori giubilari e le mancanze nella manutenzione del verde pubblico della Capitale”.

Nel 2019 l’ex pentastellata è stata eletta al Parlamento europeo nelle fila del Movimento, dove è stata componente della Commissione Occupazione e Affari speciali e Agricoltura. Nel 2022 ha aderito al neonato movimento di Luigi Di Maio, al tempo ministro degli Esteri del governo Draghi, in rotta con il M5s. Tanto che il 23 giugno 2022 Rondinelli scriveva sulla piattaforma X: “Il progetto politico, con Luigi Di Maio, è un percorso in divenire, in cui ho fiducia”. Impegno civico, la sigla dell’attuale professore del King’s college di Londra, alle urne del 2022 non raggiunse l’un per cento. Nel 2024 si è Rondinelli si è ricandidata a Strasburgo con il Partito Democratico, ma non è stata eletta malgrado 10mila preferenze. Ora l’avventura con Forza Italia, i rivali di un tempo. “Oggi per me è una giornata bellissima, sono molto orgogliosa di poter continuare un impegno politico in Forza Italia, che è una grande famiglia politica, non soltanto in Italia, ma anche in Europa con il Partito Popolare Europeo, che è la più grande forza politica europea. Sono molto orgogliosa e contenta di poter dare il mio contributo per la crescita di Forza Italia su Roma e Lazio” ha commentato Rondinelli.