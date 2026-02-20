L'ex ministro e Rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo ha ricevuto la nomina nella quarta più antica università britannica, una delle più prestigiose al mondo

Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Ue per la regione del Golfo, è stato insignito della nomina a professore onorario del Dipartimento di studi sulla Difesa del King’s College di Londra. Ad annunciarlo è stato lo stesso Di Maio sui propri profili social: “Assumerò questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche. Una nuova sfida. Sempre con la stessa passione”, ha commentato l’ex ministro in ben tre governi.

Di Maio è stato nominato in questo ruolo il 15 maggio 2023, su proposta dell’allora Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell. Ha iniziato il suo primo mandato, della durata di 21 mesi, il 1° giugno 2023. Il suo incarico è stato successivamente prorogato, su proposta dell’Alta rappresentante Kaja Kallas, per altri due anni, fino al 28 febbraio 2027 e può essere ancora rinnovato.

Il King’s College è la quarta più antica università britannica ed è considerato uno degli atenei più prestigiosi al mondo. Dodici, tra alunni e accademici dell’università, sono stati insigniti del premio Nobel, tra i quali l’arcivescovo Desmond Tutu e Mario Vargas Llosa. Tra gli studenti più illustri la scrittrice Virginia Woolf e il poeta John Keats, il patologo Thomas Hodgkin e il fisico Peter Higgs, teorizzatore del bosone e anche lui Nobel.

Di Maio era uscito dal Movimento Cinque Stelle nel 2022 dopo aver effettuato una rapida ascesa all’interno dello stesso. Ha guidato il M5s dal 2017 al 2020, anni nei quali è stato anche ministro dello Sviluppo Economico e vicepremier nel governo Conte I e poi ministro degli Esteri nei governi Conte II e Draghi. Dopo l’addio al Movimento, ha fondato Impegno Civico ottenendo però un vero e proprio flop elettorale alle Politiche del settembre 2022.