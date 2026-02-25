Il mondo FQ

Calciatore costaricano chiede alla fidanzata di sposarlo e lei risponde “sì”. Ma dopo tre giorni si lasciano

di Redazione Sport
La coppia aveva attirato l'attenzione di tanti quando, dopo una vittoria importante nel campionato del Guatemala, Derrickson Quirós si era inginocchiato in campo
Chiede alla fidanzata di sposarlo, lei dice , ma dopo appena tre giorni si lasciano. È accaduto in Guatemala. I protagonisti sono Derrickson Quirós, giocatore costaricano dello Xelajú in Guatemala, e Wendy Nicole, nota influencer di Panama. La coppia aveva attirato l’attenzione di tanti quando, dopo la vittoria per 4-2 dello Xelajú MC contro il Marquense nel Western Classic, il calciatore si era inginocchiato durante i festeggiamenti e aveva chiesto in campo alla compagna Wendy di sposarlo. Lei aveva detto sì, ma tre giorni dopo il calciatore ha rivelato sui social che i due si sono lasciati.

“Sì, è vero che la mia relazione è finita. È stata una situazione personale difficile, come ogni rottura, ma preferisco gestirla con rispetto e maturità. Non parlerò male di nessuno né entrerò nei dettagli, perché era una relazione importante per me in quel momento. Ora mi concentro sulla mia carriera, sulla mia squadra e sulla continua crescita personale. Apprezzo il supporto dei tifosi e spero che possano rispettare questo momento”, ha scritto Derrickson Quirós, ex giocatore di Limón FC, Sporting FC, Cartaginés e Santos, sui suoi social media. Anche l’influencer Wendy Nicole ha pubblicato sui suoi social media una storia, ma rimanendo molto criptica dopo la rottura con il calciatore: “Alla fine, non ci sarà mai una risposta migliore del silenzio”.

