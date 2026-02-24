Durante le gare di MotoGp a Philipp Island, storico circuito alla periferia di Melbourne affacciato sull’Oceano, capita spesso di vedere dei malcapitati gabbiani travolti dalle moto che sfrecciano a 300 km/h. Che un uccello sia invece vittima di un pallone da calcio è davvero una rarità. È successo durante una partita a Istanbul, in Turchia, valida per la Amateur League (l’equivalente del nostro campionato di Promozione): il pallone calciato dal portiere durante il rinvio ha colpito un gabbiano, che è crollato a terra privo di sensi. Questa storia però ha un lieto fine, grazie al capitano dell’Istanbul Yurdum Spor, Gani Catan, che ha prontamente reagito.

Il portiere avversario, Muhammet Uyanik, ha spazzato via con forza un pallone pericoloso e poco dopo si è visto il gabbiano crollare sul campo da calcio. Catan ha subito fermato il gioco, chinandosi verso l’uccello per cominciare un massaggio cardiaco. La rianimazione cardiopolmonare è durata oltre un minuto, poi il gabbiano ha cominciato nuovamente a muoversi, sia con le zampe sia con gli occhi. A quel punto Catan lo ha portato a bordo campo per affidarlo al medico della squadra. “Abbiamo perso il campionato, ma abbiamo salvato una vita: è molto più importante del titolo”, ha dichiarato l’allenatore a fine gara.