Loftus-Cheek si opera: era uscito dal campo in barella e con i denti rotti

di Redazione Sport
Il centrocampista rossonero si è scontrato con il portiere ducale Corvi e ha poi lasciato il campo con il collo immobilizzato e naso e zigomo sanguinanti
Loftus-Cheek dovrà essere operato oggi, 23 febbraio, a causa della frattura dell’osso alveolare, un trauma facciale importante, procuratasi ieri nel corso della sfida tra Milan e Parma, poi persa dai rossoneri per 0-1. Si tratta di un intervento molto delicato e non comune nel mondo calcio: resta da capire se verranno applicate viti o placche e a questo punto è anche complicato definire i tempi di recupero.

C’è dunque preoccupazione in casa Milan. All’undicesimo minuto della sfida di Serie A tra il Milan appunto e il Parma, dopo uno scontro con il portiere del Parma Corvi, il centrocampista inglese si è fatto male e da subito ha tenuto in apprensione la panchina rossonera. L’ex Chelsea, soccorso in campo, è stato portato via in barella col collo immobilizzato e con lo zigomo e il naso sanguinanti e al suo posto è entrato Ardon Jashari.

Loftus-Cheek ha riportato la rottura di alcuni denti. È sempre rimasto cosciente ma è stato comunque successivamente trasportato in ospedale a Milano per accertamenti ed è stata evidenziata la frattura in questione. In ospedale l’idea era operare immediatamente il calciatore, ma era necessaria qualche ora per definire l’équipe medica. L’intervento verrà svolto oggi.

Intervento utile a ridurre appunto la frattura dell’osso alveolare, che non è la rottura dell’intera mascella, ma solo di quella specifica porzione di osso che fa da supporto alle radici dei denti. È un trauma facciale molto doloroso, in quanto la botta ricevuta fa staccare o incrinare il blocco osseo, rendendo instabili i denti di quella zona come accaduto al centrocampista del Milan. L’intervento sarà utile per riassestare i denti colpiti e permettere all’osso di saldarsi.

