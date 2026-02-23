“So che un giorno guarderò questa foto e ricorderò che sono più forte di quanto avessi mai creduto. Grazie per tutte le vostre parole di supporto, volevo solo farvi sapere che sto abbastanza bene“. Con questa didascalia Kamila Sellier ha pubblicato la prima foto sui social dopo l’impressionante infortunio al viso nei quarti di finale dei 1500 metri di short track. La polacca si era ferita dopo una caduta innescata dalla statunitense Kristen Santos–Griswold e che ha coinvolto – per fortuna senza conseguenze per lei – anche Arianna Fontana. E proprio la lama dei pattini di Fontana ha tagliato il viso della collega, che per pochissimo non ha avuto conseguenze anche al’occhio.

La sua foto ha però fatto il giro del web, dei social e delle tv in pochissimo tempo. Sono stati momenti di grande apprensione in pista, con la gara che era infatti stata sospesa e poi ripresa sia senza Sellier – portata via sanguinante e in barella – sia senza la statunitense Kristen Santos–Griswold, squalificata perché ritenuta responsabile dell’incidente.

Tutto era accaduto durante la sesta batteria dei quarti di finale, quando si è verificata una carambola tra tre atlete che è cominciata quando Santos-Griswold ha travolto Sellier e a sua volta ha colpito l’atleta azzurra. La polacca si trovava proprio al centro del gruppo quando è stata tagliata dal pattino della rivale. Nell’impatto gli occhiali protettivi sono saltati via, lasciando il viso senza protezione, e la pattinatrice ha iniziato a perdere immediatamente sangue vicino all’occhio.

Gli esami hanno poi evidenziato una lesione dell’osso zigomatico e la pattinatrice polacca è stata operata per ricomporre la frattura. Adesso la prima foto social per rassicurare tutti sulle proprie condizioni e ringraziare tutti per il sostegno.