Kamila Sellier tagliata al volto dalla lama del pattino: è stata operata, verifiche sull’occhio. Le sue condizioni: “La ferita è molto gonfia”

Momenti di grande paura all’Ice Skating Arena durante i quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026. La pattinatrice polacca Kamila Sellier è rimasta gravemente ferita al volto dopo una caduta in gara che ha coinvolto anche Arianna Fontana e la statunitense Kristen Santos-Griswold.

Tutto è accaduto durante la sesta batteria dei quarti di finale, quando si è verificata una carambola tra tre atlete che è cominciata quando Santos-Griswold ha travolto Sellier e a sua volta ha colpito l’atleta azzurra. La polacca si trovava proprio al centro del gruppo quando è stata tagliata dal pattino della rivale. Nell’impatto gli occhiali protettivi sono saltati via, lasciando il viso senza protezione, e la pattinatrice ha iniziato a perdere immediatamente sangue vicino all’occhio.

La gara è stata sospesa per consentire i soccorsi. Le prime cure sono state prestate direttamente sul posto e Sellier è stata suturata alla guancia. Indossava anche un collarino mentre veniva assistita dai medici. Dopodiché, l’atleta è stata immobilizzata e trasportata via in barella, alzando la mano per rassicurare gli spettatori del palazzetto milanese sulle proprie condizioni di salute.

Le condizioni di Kamila Sellier

Gli esami hanno poi evidenziato una lesione dell’osso zigomatico e la pattinatrice polacca è stata operata per ricomporre la frattura. Le condizioni restano serie ma in miglioramento dopo l’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta in ospedale. “Tutto è stato pulito. Si è già alzata, è molto gonfia. Non ha dormito molto durante la notte, ma oggi probabilmente la attendono altri test”, ha spiegato il tecnico della nazionale polacca Konrad Niedźwiedzki. I medici stanno monitorando in particolare l’occhio colpito: sono già stati effettuati i primi controlli e ulteriori esami serviranno a verificare la mobilità del bulbo oculare e ad escludere complicazioni più gravi.

Dopo l’interruzione e l’intervento dei soccorsi, la gara è ripartita senza Santos-Griswold, che è stata squalificata perché ritenuta responsabile dell’incidente. Arianna Fontana, coinvolta nella caduta e dolorante al braccio e alla schiena, è comunque riuscita a proseguire la sua gara qualificandosi prima alla semifinale e poi alla finale, che ha concluso al quinto posto.