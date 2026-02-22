Il mondo FQ

“C’è anche razzismo, ha fatto espellere un giocatore nero”: Giovanna Botteri sul caso Bastoni-Kalulu

di Redazione Sport
Aldo Serena ha poi risposto alla giornalista: "Spero che non ci fornisca informazioni dal mondo con la stessa superficialità"
Sono passati otto giorni, ma il caso Bastoni in Inter-Juventus continua a far parlare di sé e non per la grazia chiesta dal club bianconero qualche giorno fa. La simulazione del difensore nerazzurro, che ha portato al secondo giallo e alla conseguente espulsione di Kalulu scatenando tantissime polemiche, è arrivata anche su La7, durante il programma “In altre parole”. In un’animata discussione tra i giornalisti Massimo Gramellini e Giovanna Botteri, si è addirittura parlato di discriminazione razziale. Dibattito che ha provocato la reazione dell’ex attaccante della Juve e dell’Inter Aldo Serena.

“Io sono neutrale tra la Juve e l’Inter“, ha esordito Gramellini, “diciamo che Bastoni è riuscito nel miracolo di far cacciare ingiustamente un giocatore bianconero che è una cosa che appartiene a un mondo nuovo“. Immediata la replica di Botteri: “È anche un giocatore nero, tra l’altro, c’è anche l’elemento razzista“, che poi ha rincarato la dose: “Ha fatto una roba schifosissima. Non è da giustificare, ha fatto espellere il giocatore ‘neretto’ e poi ha anche esultato, ha detto ‘e vai’, è veramente una roba immonda. Bocciato, dai. Ha chiesto scusa? A quel punto, lo hanno visto tutti mica poteva dire che si è fatto male veramente”.

Parole che hanno scatenato la reazione dell’ex calciatore Aldo Serena, che ha commentato un video che riportava le parole della giornalista: “Spero per la signora Botteri (e anche per noi) che la sua superficialità, l’approssimazione e la faciloneria, con la quale ha affrontato l’argomento di Bastoni non sia la costante con la quale ci fornisce informazioni dal mondo”.

