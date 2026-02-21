Il mondo FQ

“Ho fatto una cazz*ta. Era una gara di gruppo, molto imprevedibile”: la delusione di Francesca Lollobrigida

di Redazione Sport
La pattinatrice azzurra ha vinto due ori in questi Giochi Olimpici: uno nei 3mila metri, uno nei 5mila. Ma nella mass start ha chiuso al quarto posto
“La gara di oggi era una gara di gruppo, molto imprevedibile: la ‘cazz*ta’ l’ho fatta io, magari dovevo partire prima a lanciare la volata”. Così Francesca Lollobrigida dopo aver concluso la mass start al quarto posto, dietro all’olandese Groenewoud (oro), alla canadese Blondin (argento) e alla statunitense Manganello (bronzo). “C’erano due olandesi, due canadesi, due americane: l’unica soluzione era lanciare la volata, però sono rimasta dietro e lì di fatto ho perso una medaglia”, ha sottolineato Lollobrigida, che ai Giochi di Milano-Cortina 2026 ha vinto due ori: uno nei 3mila metri, uno nei 5mila. Il rammarico è anche per la vittoria dell’olandese Groenewoud: con quest’oro, i Paesi Bassi hanno sorpassato l’Italia sul podio del medagliere e difficilmente le zone alte cambieranno nell’ultimo giorno.

A chi chiede cosa si porta via da questa Olimpiade, Lollobrigida ha risposto: “A parte comunque i due ori, l’amore che ho ricevuto e che continuo a ricevere dal pubblico italiano è stato veramente una cosa impensabile per una che viene dal pattinaggio velocità su ghiaccio: è questo quello che mi porto a casa, più dei due ori”, ha proseguito.

Poi anche una battuta su una sua possibile presenza a Sanremo, che comincerà martedì 24 febbraio: “Devo organizzare, devo vedere dall’agenda se riesco a incastrarlo. È ovvio che a noi del pattinaggio velocità fa piacere, perché è anche un modo per far parlare nuovamente del nostro sport“, sottolinea. Il rischio, spiega, è che “finito il capitolo Olimpiadi non ci vedrete più in tv quindi..”, afferma ancora.

