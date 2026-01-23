La Procura di Bolzano valuterà dinamica dell’incidente, eventuali omissioni e responsabilità del responsabile della sicurezza e dell’allenatore della pista Grawand G1, alla luce delle consulenze medico-legali e tecniche depositate dai familiari della giovane sciatrice

È stato rinviato al 18 maggio 2026 l’incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Matilde Lorenzi, la giovane sciatrice della Nazionale juniores deceduta il 28 ottobre 2024, il giorno dopo una caduta durante un allenamento in Val Senales, in Alto Adige. Un rinvio, secondo quanto riporta l’Ansa, per la particolare complessità del caso.

La Procura di Bolzano aveva inizialmente aperto un fascicolo per “atti non costituenti notizia di reato”, archiviato 24 ore dopo. L’indagine è stata successivamente riaperta a seguito della memoria depositata dai familiari, accompagnata da due consulenze: una medico-legale, che indica come causa del decesso l’impatto contro il margine rialzato della pista, e una tecnica sulle misure di sicurezza ritenute eventualmente carenti. Ad essere iscritti nel registro degli indagati sono due persone: il responsabile della sicurezza sulle piste e sugli impianti di risalita del comprensorio sciistico Alpin Arena Senales e l’allenatore e preparatore della pista di slalom gigante “Grawand G1” sulla quale Lorenzi si stava allenando. La notizia dell’iscrizione risale a ottobre 2025.

L’incidente probatorio, strumento chiave per acquisire prove in contraddittorio tra le parti e i periti, servirà a chiarire con maggiore precisione le dinamiche dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità colpose. Due periti incaricati dal giudice dovranno verificare se il decesso sia da attribuire alla caduta iniziale o al successivo impatto contro il margine rialzato della pista, e se siano state adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire l’incidente. La Procura ha inoltre acquisito l’intero fascicolo della Procura federale FISI, archiviato per l’assenza di condotte antisportive da parte di soggetti tesserati, confermando che non vi erano elementi di responsabilità disciplinare nel contesto federale.