“Mio marito mi aveva chiesto quale fosse la mia paura più grande. Questa volta non lo sapevo davvero”: il racconto di Arianna Fontana

Si è chiusa con il quinto posto nei 1.500 metri l’Olimpiade di Arianna Fontana. L’azzurra non è riuscita a conquistare la 15esima medaglia a cinque cerchi, ma ancora una volta ha dimostrato il suo talento in una gara che l’ha costretta a superarsi per raggiungere la finale, vista la caduta e la botta subita nei quarti. “Sono un po’ acciaccata – confessa Arianna Fontana al FattoQuotidiano.it -, però sono davvero contenta di questa Olimpiade. Ripensando all’infortunio di ottobre, non avevo idea di cosa aspettarmi da questi Giochi”.

A Milano-Cortina 2026 Fontana ha scritto la storia, diventato l’atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi. “Prima che scendessimo a Milano, parlando con mio marito Anthony, mi aveva chiesto quale fosse la mia paura più grande. E gli avevo risposto che non sapevo cosa aspettarmi, che sono guarita e stavo bene. Nelle Olimpiadi precedenti arrivavo e dicevo: sono pronta, sono carica, so cosa aspettarmi. Invece questa volta non lo sapevo davvero”. L’azzurra traccia un bilancio della sua Milano Cortina 2026. “È stata un’Olimpiade incredibile, riuscire a centrare finalmente al sesto tentativo tutte le finali, ora che il livello è cresciuto tantissimo rispetto a 4 anni fa, mi riempie di orgoglio”.

Fontana lascia aperta una porta al possibile proseguimento della carriera e chissà alla sua settimana Olimpiade nel 2030. “Adesso mi godo questo momento, poi se mi sveglierò una mattina e avrò ancora qualcosa dentro allora andrò avanti”. A chi le chiede quale voto si dà per i propri Giochi risponde: “Sinceramente 10, perché comunque non sono arrivate le due medaglie tra i 1.000 e oggi, ma ho fatto delle belle gare. Ho dato il massimo dal primo giorno all’ultimo e ripeto, in campo femminile il livello è cresciuto tantissimo; quindi, centrare tutte le finali non era scontato. Ripensando all’avvicinamento a queste Olimpiadi non potevo chiedere di meglio”.

Infine, analizza la sua gara nei 1.500 metri, dove la caduta e la botta subite nei quarti, sommate al dover ripetere la batteria e pattinare solo 10 minuti dopo la semifinale, hanno condizionato la sua performance. “È stato bello impegnativo in quei 20 minuti tra una gara back to back e la semifinale – sottolinea Fontana – Le altre ragazze erano già entrate in pista per la semifinale, mentre io dovevo ancora allacciarmi l’ultimo pattino. C’è stato un attimo di tensione, che sono riuscita comunque a tenere sotto controllo. Poi il pubblico di nuovo oggi è stato incredibile. Mi ha spinto dal primo all’ultimo giorno”. “E fare l’ultimo giro di pista da sola con il loro applauso, con il loro tifo è stato veramente speciale, lo porterò per sempre nel cuore”, ha concluso Fontana. Le sue 14 medaglie restano anche un ricordo indelebile. E un record che sarà difficile battere.