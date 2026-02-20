Una carambola ha coinvolto tre atlete: la gara è poi ripartita senza Santos-Griswold, che è stata squalificata perché ritenuta responsabile dell'accaduto

È stata interrotta (e poi ripresa) la sesta batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track. Ed è stata interrotta per la caduta di tre atlete, tra cui Arianna Fontana. Gara fermata per soccorrere la Sellier, ma anche Arianna Fontana – caduta sul braccio destro – ricorre alle cure dei medici. La carambola è cominciata a causa della statunitense Santos-Griswold, che ha travolto la polacca Sellier (ferita in viso) e a sua volta ha colpito Arianna Fontana, davvero sfortunata. La gara è poi ripartita senza Santos–Griswold, che è stata squalificata perché ritenuta responsabile dell’accaduto. Sellier, con il naso sanguinante, indossa un collarino. Fontana si è poi qualificata da seconda, con una grande prova di coraggio. E ha superato anche la semifinale, qualificandosi per l’ennesima finale della sua Olimpiade.