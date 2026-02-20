Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 21:50

Arianna Fontana cade nella sesta batteria, poi riparte e va in finale. Ferita al volto per la polacca Sellier: cosa è successo

di Redazione Sport
Una carambola ha coinvolto tre atlete: la gara è poi ripartita senza Santos-Griswold, che è stata squalificata perché ritenuta responsabile dell'accaduto
Arianna Fontana cade nella sesta batteria, poi riparte e va in finale. Ferita al volto per la polacca Sellier: cosa è successo
Icona dei commenti Commenti

È stata interrotta (e poi ripresa) la sesta batteria dei quarti di finale dei 1500 metri femminili di short track. Ed è stata interrotta per la caduta di tre atlete, tra cui Arianna Fontana. Gara fermata per soccorrere la Sellier, ma anche Arianna Fontana – caduta sul braccio destro – ricorre alle cure dei medici. La carambola è cominciata a causa della statunitense Santos-Griswold, che ha travolto la polacca Sellier (ferita in viso) e a sua volta ha colpito Arianna Fontana, davvero sfortunata. La gara è poi ripartita senza SantosGriswold, che è stata squalificata perché ritenuta responsabile dell’accaduto. Sellier, con il naso sanguinante, indossa un collarino. Fontana si è poi qualificata da seconda, con una grande prova di coraggio. E ha superato anche la semifinale, qualificandosi per l’ennesima finale della sua Olimpiade.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione