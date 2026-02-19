Il mondo FQ

Paura sul volo Napoli-Berlino: un passeggero inizia a farneticare e l’aereo torna indietro per paura di un attentato

A quanto riferito, l'uomo ha iniziato improvvisamente a pronunciare ad alta voce frasi "inquietanti": dopo il rientro del velivolo è stato preso in custodia dalla polizia
Paura e caos a bordo di un volo easyJet in partenza ieri da Napoli con destinazione Berlino. Un uomo ha iniziato improvvisamente a pronunciare frasi inquietanti“, arrivando anche a parlare di “fine del mondo”, quando l’aereo era già decollato: i passeggeri hanno iniziato a temere il peggio, temendo che si trattasse di un terrorista e avesse piazzato una bomba a bordo.

Il velivolo ha quindi fatto ritorno allo scalo partenopeo di Capodichino, dove l’uomo è stato preso in custodia dagli agenti di Polizia. Tutti i passeggeri sono stati fatti temporaneamente scendere per consentire alle autorità un’accurata ispezione: una volta terminate le operazioni di controllo, è stato consentito a tutti di risalire a bordo e il volo è potuto ripartire.

A riferire l’accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borelli, che ha condiviso sul proprio profilo Instagram la testimonianza di un passeggero. “Mi congratulo con le forze dell’ordine e con il personale di bordo per la gestione della vicenda, affrontata con professionalità e sangue freddo. Purtroppo nel clima in cui viviamo tra guerre e attentati la prudenza non è mai troppa”, afferma.

Per parte sua easyJet ha diffuso una nota a commento dei fatti: “Il volo EJU4266 da Napoli a Berlino è rientrato a Napoli poco dopo il decollo a causa del comportamento inappropriato di un passeggero a bordo. All’arrivo, l’aereo è stato accolto dalla polizia e, una volta che il passeggero è stato fatto scendere, il volo è proseguito verso Berlino. L’equipaggio easyJet è formato per valutare ogni situazione e intervenire rapidamente e in modo appropriato per garantire la sicurezza del volo e dei passeggeri. La sicurezza resta sempre la priorità assoluta per easyJet.”

