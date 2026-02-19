“Abbiamo poche speranze. Nessuno dice cosa succederà ai nostri cari e quando verranno liberati. Non ci danno informazioni. Ci spinge ad andare avanti solo l’amore per le nostre famiglie”. Jenny Orozco, figlia del leader dell’opposizione di Voluntad Popular ed ex deputato Fernando Orozco, è una delle dieci donne in sciopero della fame nell’area che circonda la cosiddetta Zona 7, un carcere a Caracas. Da lunedì 16 febbraio figlie, madri e familiari di persone detenute per motivi politici hanno smesso di mangiare per chiederne la liberazione. In questa prigione, la scorsa settimana, Jorge Rodríguez, presidente dell’Assemblea Nazionale, aveva assicurato che sarebbero state liberate in tempi brevi, una volta approvata la legge sull’amnistia. Ad oggi sono uscite 17 persone, ma ne rimangono ancora più di 50. “Esigiamo il loro immediato rilascio, altrimenti continueremo con lo sciopero della fame. Sappiamo che non gli importa delle nostre vite o di quelle di chi è là dentro, ma non ci fermeremo”, dice Orozco a Ilfattoquotidiano.it. La sua vicenda è simile alla storia di altre persone rinchiuse nelle carceri del Venezuela durante il governo dell’allora presidente Nicolás Maduro: il padre di Jenny Orozco era stato collegato a un presunto complotto e incarcerato insieme a uno dei figli e alla moglie, poi liberata per motivi di salute.

L’approvazione della legge sull’amnistia è in ritardo. Venerdì 13 febbraio l’Assemblea Nazionale, il Parlamento ancora controllato dal partito al governo, aveva votato per sospendere la discussione sul disegno di legge che concederebbe l’amnistia a centinaia di membri dell’opposizione, difensori dei diritti umani e attivisti detenuti da anni per motivi politici. I deputati avevano approvato solo alcune parti del testo, ma alla fine avevano deciso di prorogare la discussione e la decisione finale. Uno dei punti critici, per cui il dibattito è stato rimandato, riguarda l’articolo 7 che prevede l’obbligo per i beneficiari dell’amnistia di sottoporsi prima alla giustizia. Il disegno di legge era stato proposto dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, dopo che l’esercito statunitense il 3 gennaio aveva sequestrato Maduro a Caracas.

Secondo un rapporto della ong Foro Penal, da quando a gennaio il governo chavista aveva reso pubblica la notizia delle scarcerazioni, sono state rilasciate 444 persone nella presunta transizione democratica controllata dagli Stati Uniti. Secondo l’organizzazione, che si occupa di diritti umani e difesa dei detenuti, all’appello ne mancano ancora almeno 634 in tutto il Venezuela. La ong denuncia nuovi detenuti per motivi politici e le proteste dei familiari proseguono di fronte ad altre carceri del Paese.

“Stiamo ricevendo aiuto da volontari e da organizzazioni della società civile che ci danno ghiaccio, soluzioni saline, acqua”, spiega Petra Vera che sta supportando le donne in sciopero. Controlla la loro pressione e glicemia, rimanendo in contatto telefonico con due dottoresse che le spiegano come comportarsi. Alcune hanno avuto problemi di salute. “Una signora è stata portata in un centro sanitario da un medico volontario. L’ambulanza non è mai venuta”, prosegue Vera. È arrivata a Caracas dalla città di Maracaibo, nello stato di Zulia, quando a gennaio erano iniziate le scarcerazioni. Suo cognato è nella Zona 7 con l’accusa di avere cospirato contro il governo e si trova in condizioni critiche. “Siamo riusciti a portargli cibo e medicinali. Non sta bene e deve essere operato con urgenza. Deve essere rilasciato il prima possibile”.