Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi giovedì 19 febbraio: il programma con orari, finali e risultati | Dove vedere in tv

Non tante gare da medaglia, ma comunque una giornata importantissima per l’Italia Team. Già in mattinata saranno due gli eventi da seguire: alle 9:05 il curling maschile sfida la Svizzera nell’ultimo match del round robin. In caso di vittoria, sarà semifinale. E sarebbe già un traguardo incredibile. Dalle 9:50 comincia lo sci alpinismo con Giulia Murada che è competitiva per il podio, anche se sfiderà la forte francese Emily Harrop. In serata invece, alle 19, il programma libero di pattinaggio di figura, con Lara Naki Gutmann alla ricerca di una medaglia nonostante abbia sbagliato su un salto nel programma corto.

Il calendario delle Olimpiadi: gli orari di gare e finali giorno per giorno

Gli italiani in gara a Milano-Cortina 2026: tutti gli azzurri in ogni disciplina

Il medagliere aggiornato

Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi giovedì 19 febbraio | Il programma completo

ore 09:05 Curling – Round robin uomini, Italia-Svizzera: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz, Alberto Pimpini

ore 09:50 Sci alpinismo – Sprint donne, batterie: Giulia Murada

ore 10:00 Combinata nordica – Team sprint, salto: Samuel Costa, Aaron Kostner

ore 10:30 Sci alpinismo – Sprint uomini, batterie: Michele Boscacci

ore 12:55 Sci alpinismo – Sprint donne, semifinali: ev. Giulia Murada

ore 13:25 Sci alpinismo – Sprint uomini, semifinali: ev. Michele Boscacci

ore 13:55 Sci alpinismo – Sprint donne, finale: ev. Giulia Murada

ore 14:00 Combinata nordica – Team sprint, sci di fondo: ev. Samuel Costa, Aaron Kostner

ore 14:05 Curling – Round robin donne, Italia – Gran Bretagna: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani

ore 14:15 Sci alpinismo – Sprint uomini, finale: ev. Michele Boscacci

ore 16:30 Pattinaggio di velocità – 1500m uomini: Francesco Betti, Daniele di Stefano

ore 19:00 Pattinaggio di figura – Singolo donne, programma libero: Lara Naki Gutmann

ore 19:05 Curling – Semifinale uomini: ev. Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Joel Retornaz, Alberto Pimpini

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.