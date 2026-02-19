“Ha imparato a sciare insieme ai tiktoker a Roccaraso, immagino”. A pronunciare queste parole e finire nella bufera è stato Luca Viscardi, speaker radiofonico, durante la trasmissione “La famiglia giù al nord” in onda su Rtl 102.5. Il soggetto a cui Viscardi faceva riferimento è Giada D’Antonio, 16enne sciatrice napoletana che non ha partecipato alle Olimpiadi a causa di un infortunio nell’ultimo allenamento prima dello slalom: per lei rottura del legamento crociato, operazione e recupero abbastanza lungo. La battuta invece si rifà al fenomeno mediatico del Natale scorso, quando la località sciistica di Roccaraso era diventata virale sui social perché “assaltata” da tantissime persone.

Tornando alla frase incriminata, le parole pronunciate da Viscardi hanno fatto discutere e non poco nel corso di queste ore, scatenando una vera e propria “tempesta mediatica”. Motivo per cui Rtl 102.5 ha pubblicato una nota proprio sulla frase pronunciata dallo speaker radiofonico durante la trasmissione in questione. “Nel corso della trasmissione, commentando la performance della sciatrice olimpica Giada D’Antonio, è stata utilizzata l’espressione: ‘La sciatrice napoletana ha imparato a sciare insieme ai tiktoker a Roccaraso’. Si è trattato di un commento infelice, pronunciato senza alcuna intenzione di risultare offensivo”.

Poi ancora: “L’emittente – si legge ancora nella nota – prende le distanze da qualsiasi interpretazione lesiva e ribadisce che non è mai nelle proprie intenzioni offendere persone o categorie o determinati territori nel corso dei programmi. Le scuse dello speaker sono arrivate anche in diretta nella giornata di oggi, 19 febbraio. Per questo motivo, RTL 102.5 ribadisce le proprie scuse a Giada D’Antonio e a chiunque si sia sentito offeso”. A mettere una pezza alla frase di Viscardi era già stata Sara Calogiuri: “No, non credo proprio che sia così. Anche Emanuele Carocci è un ottimo sciatore ed è romano.” Una smentita secca, ancora prima della nota poi pubblicata a distanza di ore.