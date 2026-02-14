Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 12:08

Paura per Giada D’Antonio: la giovanissima sciatrice cade in allenamento. Accertamenti in corso

di Redazione Sport
La sedicenne è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista: si teme per il ginocchio
Paura per Giada D’Antonio: la giovanissima sciatrice cade in allenamento. Accertamenti in corso
Icona dei commenti Commenti

Giada D’Antonio, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata. La sedicenne napoletana è finita nella rete ed è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista, sono in corso gli accertamenti del caso, nella speranza che non ci siano particolari problemi fisici e infortuni: si attendono tutti gli aggiornamenti del caso. La promessa dello sci alpino azzurro è tra le indiziate per disputare il gigante e lo slalom dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, previsti rispettivamente domenica 15 febbraio e mercoledì 18 febbraio.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione