Paura per Giada D’Antonio: la giovanissima sciatrice cade in allenamento. Accertamenti in corso

Giada D’Antonio, impegnata in un allenamento di gigante con le compagne di squadra a Dobbiaco, è caduta in seguito ad una inforcata. La sedicenne napoletana è finita nella rete ed è stata immediatamente soccorsa dallo staff tecnico e sanitario presente in pista, sono in corso gli accertamenti del caso, nella speranza che non ci siano particolari problemi fisici e infortuni: si attendono tutti gli aggiornamenti del caso. La promessa dello sci alpino azzurro è tra le indiziate per disputare il gigante e lo slalom dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, previsti rispettivamente domenica 15 febbraio e mercoledì 18 febbraio.