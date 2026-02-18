L'azzurro era in lotta per la qualificazione alla gara che sarebbe valsa una medaglia

Era una serata di grande attesa per l’Italia Team alle Olimpiadi: da una parte l’attesa per Arianan Fontana, dall’altra quella per Pietro Sighel, impegnato nei 500 metri short track. L’azzurro – tra i favoriti per il podio e quindi per una medaglia – è stato però eliminato in semifinale. Sighel era secondo, in lotta per la qualificazione, quando all’ultimo giro è finito a terra dopo un contatto con il canadese Maxime Laoun.

Il canadese Laoun ha tentato di sorpassarlo all’interno, lo ha spinto e poi trascinato a terra. I giudici però non hanno preso provvedimenti – dando responsabilità condivisa – e Sighel è fuggito negli spogliatoi. La semifinale è stata vinta dal canadese Dandjinou, in testa dall’inizio alla fine, davanti all’olandese Melle Van’t Wout.