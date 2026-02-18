Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 21:03

Beffa Sighel: va giù dopo un contatto e viene eliminato in semifinale nei 500m, poi scappa furioso negli spogliatoi

di Redazione Sport
L'azzurro era in lotta per la qualificazione alla gara che sarebbe valsa una medaglia
Era una serata di grande attesa per l’Italia Team alle Olimpiadi: da una parte l’attesa per Arianan Fontana, dall’altra quella per Pietro Sighel, impegnato nei 500 metri short track. L’azzurro – tra i favoriti per il podio e quindi per una medaglia – è stato però eliminato in semifinale. Sighel era secondo, in lotta per la qualificazione, quando all’ultimo giro è finito a terra dopo un contatto con il canadese Maxime Laoun.

Il canadese Laoun ha tentato di sorpassarlo all’interno, lo ha spinto e poi trascinato a terra. I giudici però non hanno preso provvedimenti – dando responsabilità condivisa – e Sighel è fuggito negli spogliatoi. La semifinale è stata vinta dal canadese Dandjinou, in testa dall’inizio alla fine, davanti all’olandese Melle Van’t Wout.

