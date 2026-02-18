Argento per la staffetta donne nello short track: 14esima medaglia per Arianna Fontana, è record

Con un pizzico di rammarico, sicuramente, ma l’Italia ha vinto un’altra fantastica medaglia d’argento. Questa volta nella staffetta femminile dello short track. È la terza nella disciplina dopo quella di Arianna Fontana nei 500 metri femminili e l’oro nella staffetta mista di inizio Olimpiadi. Con rammarico perché l’Italia era prima fino all’ultimo cambio, quando Arianna Fontana ha perso qualcosina nei primi passi e ne ha approfittato la Corea del Sud, che vince l’oro. Per lei è la 14esima medaglia olimpica: statistica che la porta nella storia dello sport italiano, essendo la più vincente ai Giochi.

Bronzo invece per il Canada. Delusione Olanda, che è finita giù a 13 giri dalla fine: la selezione olandese – tra le favorite – ha chiuso senza medaglia. A vincere l’argento per l’Italia sono state Arianna Fontana, Chiara Betti, Elisa Confortola e Arianna Sighel. Presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha a lungo applaudito la staffetta femminile di short track. La premier seduta sugli spalti ha scattato foto alle azzurre, poi le ha applaudite una a una, prima del via della gara e ha esultato dopo l’argento.

Il record di Arianna Fontana

Con la 14esima medaglia totale ai Giochi Olimpici, Arianna Fontana è diventata l’italiana con più medaglie alle Olimpiadi della storia dell’Italia. Il record dal 1960 era detenuto dallo schermidore Edoardo Mangiarotti. La ‘freccia bionda’ lo aveva raggiunto giovedì scorso con l’argento individuale nei 500 metri, dopo l’oro della staffetta mista conquistato appena due giorni prima nella staffetta mista. Quattordici medaglie collezionate nel corso di sei Olimpiadi, da Torino 2006 a Milano–Cortina 2026, dove Fontana ha ancora da gareggiare sui 1.500, distanza in cui ha vinto l’argento a Pechino quattro anni fa.