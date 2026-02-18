Il mondo FQ

Il ritorno di Mikaela Shiffrin: è oro olimpico, dominato lo slalom speciale dopo 12 anni

di Redazione Sport
La statunitense torna a conquistare una medaglia ai Giochi dopo otto anni, chiudendo con 1"50 sulla svizzera Camille Rast e 1"71 su Anna Swenn Larsson
Mikaela Shiffrin vince l’oro nello slalom femminile. La sciatrice statunitense ha dominato lo slalom speciale, vincendo con oltre un secondo e mezzo di vantaggio. A secco nell’attuale edizione, a secco anche a Pechino 2022, le Olimpiadi per lei sembravano essere diventate una maledizione dopo le due medaglie a Sochi 2014 e Pyeongchang 2018 (dove aveva vinto anche l’argento nella combinata). Invece la “regina” dello sci alpino, la più vincente della storia tra maschile e femminile, ha dominato sia la prima che la seconda manche, vincendo il primo oro dei suoi Giochi olimpici 2026, proprio nel “suo” slalom, specialità che a Sochi 2014 la fece conoscere al mondo intero appena maggiorenne.

Argento per la svizzera Camille Rast e bronzo per la svedese Anna Swenn Larsson. Martina Peterlini e Lara Della Mea tredicesime a pari merito. Shiffrin ha chiuso in 1.39.10 davanti alla svizzera Camille Rast, argento a +1.50, e a Anna Swenn Larsson bronzo a +1.71. Delusione per la tedesca Lena Duerr, che seconda dopo la prima manche ha inforcato alla prima porta in uscita dal cancelletto nella seconda.

La classifica finale

  • 1 Mikaela Shiffrin – Stati Uniti – 1:39.10
  • 2 Camille Rast – Svizzera – 1:40.60 (+1.50)
  • 3 Anna Swenn Larsson – Svezia – 1:40.81 (+1.71)
  • 4 Wendy Holdener – Svizzera – 1:41.03 (+1.93)
  • 5 Katharina Truppe – Austria – 1:41.10 (+2.00)
  • 6 Katharina Huber – Austria – 1:41.18 (+2.08)
  • 7 Melanie Meillard – Svizzera – 1:41.25 (+2.15)
  • 8 Paula Moltzan – Stati Uniti – 1:41.29 (+2.19)
  • 9 Emma Aicher – Germania – 1:41.59 (+2.49)
  • 10 Caitlin McFarlane – Francia – 1:41.78 (+2.68)
  • 10 Lara Colturi – Albania – 1:41.78 (+2.68)
  • 12 Laurence St-Germain – Canada – 1:41.82 (+2.72)
  • 13 Martina Peterlini – Italia – 1:42.13 (+3.03)
  • 13 Lara Della Mea – Italia – 1:42.13 (+3.03)
  • 15 Marie Lamure – Francia – 1:42.14 (+3.04)

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

