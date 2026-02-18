Il cedimento è avvenuto a causa del maltempo che ha colpito il territorio negli ultimi giorni. La strada era già stata chiusa in via precauzionale. Anas ha già annunciato la riqualifica dell'arteria, grazie a un nuovo progetto

Cede il ponte Corace, sulla Strada statale Ss 19 “Delle Calabrie” al km 361, 959 a Pratora, nel Catanzarese. Il cedimento è avvenuto a causa delle fortissime piogge che hanno colpito il territorio negli ultimi giorni. La strada era già stata chiusa in via precauzionale. Anas ha comunicato l’accaduto in una nota, spiegando che “il tratto era già dismesso al momento del passaggio di gestione dalla Provincia di Catanzaro ad Anas, nel 2019, essendo interessato da una frana storica e da rischio caduta massi” e aggiunge che “il ponte era, quindi, già chiuso al traffico, ricadendo all’interno di un tratto già da tempo non percorribile”. Dopo il passaggio dalla gestione della Provincia di Catanzaro a quella di Anas, si legge ancora nella nota, è stato avviato “un progetto che prevede la riqualificazione dell’arteria con la realizzazione di una nuova variante con galleria, finalizzata a garantire la sicurezza e il ripristino stabile della viabilità”. Intanto, il personale di Anas è già giunto sul posto per valutare i danni e procedere con le verifiche tecniche necessarie.