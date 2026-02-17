Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi martedì 17 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

L’Italia cerca nuove medaglie nella giornata di oggi, 17 febbraio. Non ci sono molte occasioni: sono solo quattro le finali in programma con protagonisti gli azzurri. Ma può essere la giornata di Tommaso Giacomel e Davide Ghiotto, entrambi in cerca di riscatto e impegnati in prove a squadre rispettivamente nel biathlon e nel pattinaggio di velocità. Per Giacomel è il momento della staffetta uomini 4×7,5 km uomini insieme a Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin. Da Anterselva a Rho, dove Ghiotto con Andrea Giovannini, Riccardo Lorello e Michele Malfatti cerca una medaglia nell’inseguimento a squadre.

Oltre a biathlon e pattinaggio di velocità infatti ci sono anche la combinata nordica e il bob a due uomini in serata. Gare in cui l’Italia ha meno chance di podio. Sfida importantissima anche per l’hockey maschile, con l’Italia che sfida la Svizzera ai playoff: chi vince vola ai quarti, ma gli elvetici sono nettamente favoriti. Gli azzurri hanno infatti perso le tre partite del girone contro Svezia, Slovacchia e Finlandia. Già eliminata invece la selezione femminile, che ha perso contro le stelle Usa ai quarti di finale dopo due strepitose vittorie nel girone. Questa potrebbe essere l’ultima partita per l’hockey azzurro alle Olimpiadi. In serata attenzione anche a Lara Naki Gutmann: c’è il programma corto di pattinaggio artistico femminile.

Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi martedì 17 febbraio | Il programma completo

ore 10:00 Combinata nordica – Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, salto (da definire)

ore 12:10 Hockey su ghiaccio – Italia-Svizzera, playoff uomini

ore 13:45 Combinata nordica – Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, 10km fondo (da definire)

ore 14:05 Curling – Round robin donne, Italia-Giappone: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani

ore 14:30 Biathlon – Staffetta 4×7,5km uomini: Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel

ore 14:30 Pattinaggio di velocità – Inseguimento a squadre uomini, semifinali: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti

ore 15:24 Pattinaggio di velocità – Inseguimento a squadre uomini, finali D-C: ev. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti

ore 16:22 Pattinaggio di velocità – Inseguimento a squadre uomini, finali B-A: ev. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti

ore 18.45 Pattinaggio di figura – Singolo donne, programma corto: Lara Naki Gutmann

ore 19:00 Bob – Bob a due uomini, manche 3: Patrick Baumgartner, Robert Mircea

ore 19:05 Curling – Round robin uomini, Italia – USA: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Ams Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz

ore 21:05 Bob – Bob a due uomini, manche 4: Patrick Baumgartner, Robert Mircea

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.