Cinque gol subiti (quattro nel secondo tempo), due fatti. Ma soprattutto una squadra che nella ripresa si è letteralmente sciolta. Sarà una notte difficile da dimenticare quella della Juventus a Istanbul, con il Galatasaray che ha complicato non poco (eufemismo) il cammino dei bianconeri verso gli ottavi di Champions League. Luciano Spalletti ha provato a spiegare i motivi della disfatta, a modo suo: “Abbiamo finito male il primo tempo, poi abbiamo cercato di rimettere un po’ di ordine, abbiamo anche cambiato qualcosa, ma siamo calati proprio da un punto di vista della personalità, del carattere e abbiamo fatto non un passo, ma tre passi indietro stasera”.

Il tecnico bianconero ha motivato poi la sostituzione alla fine del primo tempo di Cambiaso con Cabal, protagonista in negativo della partita. “Andrea ha rischiato sul finire del primo tempo di prendere il secondo giallo su quel fallo, poi in queste partite se hai uno ammonito è bene nelle sostituzioni cercare di gestire quelle situazioni – ha detto l’allenatore toscano – però poi abbiamo pagato dazio dopo 20 minuti del secondo tempo, perché mi sembra che al 65′-67′ abbiamo preso questa doppia ammonizione e ci ha creato delle difficoltà, poi ci abbiamo messo del nostro perché abbiamo perso quel pallone lì, non siamo stati capaci di renderci conto della difficoltà, della pericolosità di quello che stavamo facendo”.

L’unica buona notizia di serata per la Juventus è stata la doppietta di Koopmeiners, che ha spiegato così la serata storta della sua squadra: “Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo fatto due grandi gol, ma come è andato il secondo tempo non va bene – ha detto – adesso dobbiamo stare zitti nello spogliatoio, dobbiamo guardare video, dobbiamo sapere che c’è un’altra partita la prossima settimana. Quando prendiamo un cartellino rosso – ha aggiunto – dobbiamo pensare a cosa possiamo fare di intelligente in campo, non possiamo prendere cinque gol”. E ancora: “Mi sento bene con questo allenatore, penso di aver fatto due gol importanti perché eravamo sotto 1-0, ma non posso essere felice – ha concluso – perché non conta niente dopo questo secondo tempo. Abbiamo fatto due gol, ma dobbiamo farne minimo tre a Torino al ritorno”.