L'esterno azzurro senza giri di parole ha detto la sua sulla questione dei direttori di gara e sul ruolo del Var

“Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ma anche gli arbitri però devono farlo, soprattutto quelli di campo”. Tra i giocatori a esporsi maggiormente sulle polemiche arbitrali di questi mesi – oggi accentuate dal caso Bastoni-Kalulu in Inter–Juventus di sabato sera – c’è Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli che ha segnato il gol del momentaneo 1-1 nella sfida tra Napoli e Roma, poi finita 2-2. Il calciatore si è espresso senza giri di parole durante la conferenza stampa post match, spiegando: “Io credo che il Var debba dare solo una mano, ma sono gli arbitri che si devono prendere più responsabilità. Adesso siamo a metà, chi decide? Non si sa”.

Queste le parole del calciatore azzurro, in riferimento alla questione responsabilità dei calciatori in campo, accusati anche da Rocchi di provare a trarre in inganno i direttori di gara con le simulazioni. “Penso che siamo arrivati a un punto dove tutti si devono prendere delle responsabilità e noi ci prendiamo le nostre, stando magari con un braccio più aperto. Però io penso che anche la classe arbitrale se le dovrebbe prendere, più che altro l’arbitro che è in campo”.

Con il passare del tempo infatti gli arbitri sono sempre più frequentemente accusati di fischiare meno e lasciare tutto eventualmente nelle mani del Var, strumento che senza dubbio è utile ai direttori di gara. “Il VAR dovrebbe dare una mano quando l’arbitro non l’ha visto, un chiaro ed evidente errore, lì secondo me serve il VAR. Però io penso che si debba prendere più responsabilità l’arbitro di campo e poi se non ci arriva e non l’ha visto, se ha preso una svista, il VAR serve a quello”, ha poi ribadito Spinazzola.