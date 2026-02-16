Il mondo FQ

“Mi dispiace che Kalulu si prenda anche del bischero da Chivu”: Spalletti contrattacca

di Redazione Sport
Il tecnico bianconero ha parlato per la prima volta del caso Bastoni: nel post gara non aveva svolto la classica conferenza stampa
“Quello che mi spiace è che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo due torti colossali, si prenda anche del bischero da Chivu che gli dice come avrebbe dovuto comportarsi”. Luciano Spalletti risponde a Cristian Chivu. Il tecnico bianconero – che dopo InterJuventus non si era presentato in conferenza stampa – ha parlato alla vigilia della gara contro il Galatasaray a Sky Sport del caso Bastoni con conseguente espulsione di Kalulu. Il “bersaglio” di Spalletti è stato l’allenatore nerazzurro, le cui parole avevano fatto discutere e non poco dopo il match contro la Juventus. “Questo è difficilmente accettabile, allora anche io potrei parlare del comportamento dei calciatori dell’Inter, cosa che non devo fare. Cristian lo conosco bene, si sarà accorto di aver sbagliato“, ha concluso poi Spalletti.

“C’è dispiacere. So che non posso allenare certe situazioni, ma posso far sì che i miei calciatori diventino forti al punto che gli avversari non ti creino certe difficoltà. Se dirò ai miei di tenere le mani in tasca? No, nessuna”, ha poi proseguito Spalletti sempre in riferimento alle parole di Chivu. Nell’occasione il tecnico dell’Inter aveva dichiarato: “Io quando ho subito torti leggeri ho insegnato ai miei giocatori a non mettere in difficoltà l’arbitro. È una sua decisione. Kalulu ha esperienza e in alcune circostanze le mani bisogna tenerle a casa. Io con un giallo addosso non avrei messo le mani addosso, soprattutto se anticipato e con un contropiede aperto“.

