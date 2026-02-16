Il mondo FQ

Olimpiadi, Brignone: “Ritiro? Ora per me sciare è doloroso, devo fare i conti coi miei mostri” – Video

di Redazione Sport
La campionessa italiana si sfoga dopo il secondo oro: "Ritiro? Vivo giorno per giorno. Tornerò al JMedical per curarmi"
“Ritiro? Vivo giorno per giorno, ovviamente ho dei programmi a breve termine. Tornerò al JMedical di Torino per curarmi”. Lo ha detto Federica Brignone ai giornalisti a Casa Italia, a Cortina, dopo la vittoria del secondo oro olimpico.

“Per me sciare non è banale, è doloroso, in più devo fare i conti coi miei mostri” ha aggiunto la campionessa di La Salle.

