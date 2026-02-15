Per l’Italia è già una certezza, sono delle Olimpiadi invernali da record: a Milano-Cortina 2026 la spedizione azzurra ha già raggiunto quota 8 ori e 22 medaglie complessive. La storica edizione di Lillehammer ’94 appartiene ormai al passato. Tutti i primati sono stati stracciati da questa edizione dei Giochi, che ancora deve vivere tutta la seconda settimana.

Gli ori sono arrivati da Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, dalla staffetta mista di short track, dallo slittino, dalla doppia impresa di Federica Brignone e poi dal biathlon con Lisa Vittozzi. L’Italia si trova così attualmente in seconda posizione nel medagliere, dietro alla sola Norvegia che continua ad andare forte.

I Giochi italiani mettono in palio medaglie in 116 gare, mai così tante. Per tradizione europea, sono gli ori a determinare la posizione di una Nazione nel medagliere. A parità di medaglie d’oro, conta il numero di argenti e in caso di ulteriore parità si guardano i bronzi.

Ecco il medagliere LIVE delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Il medagliere delle Olimpiadi di Pechino 2022

Norvegia 16 8 13 37 Germania 12 10 5 27 Cina 9 4 2 15 Stati Uniti 8 10 7 25 Svezia 8 5 5 18 Paesi Bassi 8 5 4 17 Austria 7 7 4 18 Svizzera 7 2 6 15 ROC (Comitato Olimpico Russo) 6 12 14 32 Francia 5 7 2 14

13. Italia 2 7 8 17