Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi venerdì 13 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

L'Italia punta ad altre medaglie: la prima speranza è nel riscatto di Tommaso Giacomel, poi toccherà a Michela Moioli nello snowboard e Davide Ghiotto nel pattinaggio di velocità. In serata lo show del pattinaggio di figura con Matteo Rizzo e Daniel Grassl

Dopo il doppio oro di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, l’Italia si sveglia venerdì 13 febbraio ai piani alti del medagliere. Oggi la prima speranza è nel riscatto di Tommaso Giacomel nella sprint del biathlon maschile. Attenzione anche allo snowboard cross donne, in particolare con Michela Moioli. E poi altre possibili gioie dal pattinaggio di velocità: nei 10mila metri uomini ci sono Davide Ghiotto e Riccardo Lorello. Nello skeleton Amedeo Bagnis proverà l’impresa. Mentre la chiusura è con il programma libero del pattinaggio di figura: ci sono Matteo Rizzo e Daniel Grassl, quarto dopo il corto.

Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi venerdì 13 febbraio | Il programma completo

ore 09:05 Curling – Fase a gironi uomini, Italia – Gran Bretagna: Sebastiano Arman, Mattia Giovannella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz

ore 10:00 Snowboard – Snowboard Cross donne, qualificazioni run 1: Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli

ore 10:55 Snowboard – Snowboard Cross donne, qualificazioni run 2: Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli

ore 11:45 Sci di fondo – 10 km tecnica libera uomini: Martino Carollo, Simone Daprà, Davide Graz, Simone Mocellini

ore 12:10 Hockey su ghiaccio – Girone B uomini, Italia – Slovacchia

ore 13:30 Snowboard – Snowboard Cross donne, ottavi di finale: ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli

ore 14:00 Biathlon – Sprint uomini: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni

ore 14:03 Snowboard – Snowboard Cross donne, quarti di finale: ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli

ore 14:24 Snowboard – Snowboard Cross donne, semifinali: ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli

ore 14:41 Snowboard – Snowboard Cross donne, finali: ev. Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner, Michela Moioli

ore 16:00 Skeleton – Individuale donne, heat 1: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

ore 16:00 Pattinaggio di velocità – 10000 m uomini: Davide Ghiotto, Riccardo Lorello

ore 17:48 Skeleton – Individuale donne, heat 2: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

ore 19:00 Pattinaggio di figura – Singolo uomini, programma libero: Daniel Grassl, Matteo Rizzo

ore 19:05 Curling – Fase a gironi uomini, Italia – Germania: Sebastiano Arman, Mattia Giovannella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Thierry Retornaz

ore 19:30 Skeleton – Individuale uomini, heat 3: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

ore 21:05 Skeleton – Individuale uomini, heat 4: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

ore 21:10 Hockey su ghiaccio – Quarti di finale donne, Italia – Stati Uniti

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.