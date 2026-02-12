Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi giovedì 12 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

L'Italia punta ad altre medaglie: nel superG è il giorno di Goggia e Brignone. Poi tocca ad altre due leggende: Lollobrigida nei 5mila metri e Fontana nello short track

Dopo il trionfo nello slittino e le delusioni nel superG maschile, è il giorno del superG femminile con Sofia Goggia alla ricerca della seconda medaglia dopo il bronzo nella discesa. C’è anche Federica Brignone. Ma è anche il momento di altre due leggende italiane: Francesca Lollobrigida torna nel pattinaggio di velocità, nei 5000mila metri. In questa gara, la laziale di Frascati ha vinto l’oro ai Campionati del mondo su singola distanza ad Hamar 2025, dove è diventata la prima donna italiana di sempre a vincere una medaglia d’oro. In serata scende in pista anche Arianna Fontana. Dopo il successo nella staffetta mista, Fontana prova a vincere ancora nella finale dei 500m, dove ha già trionfato a Pyeongchang 2018 e Beijing 2022, per raggiungere la tredicesima medaglia olimpica, che significherebbe record italiano.

ore 09:05 Curling – Round robin donne, Italia – Svizzera: Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani

ore 09:30 Skeleton – Uomini, batteria 1: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

ore 10:00 Snowboard – Snowboard cross uomini, manche 1 seeding: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

ore 10:55 Snowboard – Snowboard cross uomini, manche 2 seeding: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

ore 11:08 Skeleton – Uomini, batteria 2: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

ore 11:30 Sci alpino – Super G donne: Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Laura Pirovano

ore 13:00 Sci di fondo – 10km tecnica libera donne: Martina Di Centa, Anna Comarella, Caterina Ganz, Maria Gismondi

ore 13:45 Snowboard – Snowboard cross uomini, ottavi di finale: ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

ore 14:18 Snowboard – Snowboard cross uomini, quarti di finale: ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

ore 14:39 Snowboard – Snowboard cross uomini, semifinali: ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

ore 14:56 Snowboard – Snowboard cross uomini, finali: ev. Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

ore 16:30 Pattinaggio di velocità – 5000m donne: Francesca Lollobrigida

ore 18:30 Slittino – Staffetta a squadre miste (da definire)

ore 19:05 Curling – Round robin donne, Italia – Repubblica di Corea: Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani

ore 20:15 Short track – 500m donne, quarti di finale: Chiara Betti, Arianna Fontana

ore 20:28 Short track – 1000m uomini, quarti di finale: Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 21:00 Short track – 500m donne, semifinali: ev. Chiara Betti, Arianna Fontana

ore 21:07 Short track – 1000m uomini, semifinali: ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 21:31 Short track – 500m donne, finale B: ev. Chiara Betti, Arianna Fontana

ore 21:36 Short track – 500m donne, finale A: ev. Chiara Betti, Arianna Fontana

ore 21:43 Short track – 1000m uomini, finale B: ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 21:48 Short track – 1000m uomini, finale A: ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.