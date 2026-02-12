L’atleta del curling Isabella Wrana, vincitrice insieme al fratello Rasmus dell’oro nel doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ha salutato Cortina. L’atleta però lo ha fatto in un modo speciale: molto attiva sui social ha deciso di pubblicare un video con la canzone “Bella ciao”, forse non conoscendone al 100% il significato.

La clip è diventata in poco tempo virale, tra chi ha fatto i complimenti a Wrana per la scelta del brano e chi invece l’ha trovato fuori luogo.