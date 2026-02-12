Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 13:44

“Bravissima, ci contavo”, “Io non così tanto”: il dialogo tra Mattarella e Brignone dopo l’impresa

di Redazione Sport
Il capo di Stato era presente alla gara ed è sceso a congratularsi dopo l'ufficialità dell'oro. Con lui anche Abodi, Buonfiglio e Malagò
“Bravissima, ci contavo”, “Io non così tanto”: il dialogo tra Mattarella e Brignone dopo l’impresa
Icona dei commenti Commenti

“Bravissima, complimenti”, Così Sergio Mattarella – con orgoglio – a Federica Brignone dopo l’impresa nel superG, con Brignone che ha vinto l’oro a meno di dieci mesi dall’infortunio. Il capo di Stato ha parlato di una gara “incredibile” e “indimenticabile“. “Si può dire che ci contavo”, ha aggiunto Mattarella. “Io non così tanto“, ha risposto ridendo Federica Brignone, emozionata nel post gara. Mattarella ha poi salutato il pubblico presente, che lo ha applaudito. Successivamente anche le frecce tricolore, lasciando la loro scia, hanno sfrecciato durante la celebrazione sul podio sull’Olympia delle Tofane dopo l’impresa di Federica Brignone in superG ai Giochi di Milano-Cortina, ancora sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha assistito alla gara.

Partita dal cancelletto con il sesto pettorale, Brignone ha staccato di +0.41 la francese Romane Miradoli (argento) e di +0.52 l’austriaca Cornelia Huetter (bronzo). Con Mattarella c’erano anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. E proprio il presidente del Coni ha parlato alla Rai: “Lo sport non è solo vincere le medaglie ma anche vincere le avversità, per quello ho pensato a Federica (come portabandiera, ndr). Non è solo una campionessa, ma ha rappresentato tutti noi, ha dimostrato come si deve reagire. È una delle poche volte che mi sono commesso”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione