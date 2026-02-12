“Bravissima, ci contavo”, “Io non così tanto”: il dialogo tra Mattarella e Brignone dopo l’impresa

“Bravissima, complimenti”, Così Sergio Mattarella – con orgoglio – a Federica Brignone dopo l’impresa nel superG, con Brignone che ha vinto l’oro a meno di dieci mesi dall’infortunio. Il capo di Stato ha parlato di una gara “incredibile” e “indimenticabile“. “Si può dire che ci contavo”, ha aggiunto Mattarella. “Io non così tanto“, ha risposto ridendo Federica Brignone, emozionata nel post gara. Mattarella ha poi salutato il pubblico presente, che lo ha applaudito. Successivamente anche le frecce tricolore, lasciando la loro scia, hanno sfrecciato durante la celebrazione sul podio sull’Olympia delle Tofane dopo l’impresa di Federica Brignone in superG ai Giochi di Milano-Cortina, ancora sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha assistito alla gara.

Partita dal cancelletto con il sesto pettorale, Brignone ha staccato di +0.41 la francese Romane Miradoli (argento) e di +0.52 l’austriaca Cornelia Huetter (bronzo). Con Mattarella c’erano anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò e il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. E proprio il presidente del Coni ha parlato alla Rai: “Lo sport non è solo vincere le medaglie ma anche vincere le avversità, per quello ho pensato a Federica (come portabandiera, ndr). Non è solo una campionessa, ma ha rappresentato tutti noi, ha dimostrato come si deve reagire. È una delle poche volte che mi sono commesso”.