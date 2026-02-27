Il pilota di Formula 1 Jack Doohan ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte e di aver dovuto chiamare la polizia per risolvere uno scontro con uomini armati durante il Gran Premio di Miami dello scorso anno. L’episodio è avvenuto poco prima di perdere il suo posto alla Alpine, dove è stato retrocesso a terzo pilota a maggio 2025 prima di risolvere il contratto a gennaio 2026 e firmare un mese dopo con l’Haas (sempre da terzo pilota).

Il pilota australiano ha raccontato nell’ultima serie del documentario Netflix ‘Drive To Survive’ – uscita oggi, 27 febbraio – di essere stato minacciato via email. Doohan ha debuttato con l’Alpine nell’ultima gara del 2024, ma è stato escluso e sostituito da Franco Colapinto dopo Miami, la sesta gara del 2025. “Ho ricevuto gravi minacce di morte per questo Gran Premio, dicevano che mi avrebbero ucciso se non avessi lasciato la macchina”, ha detto Doohan nel documentario. “Ho ricevuto sei o sette email in cui mi dicevano che se fossi rimasto ancora fino a Miami, mi avrebbero amputato tutti gli arti e fatto a pezzi“, ha aggiunto. Doohan ha anche descritto un episodio in cui ha visto tre “uomini armati“.

Il pilota ha raccontato nei dettagli cosa è accaduto: “Ero lì con la mia ragazza e il mio allenatore e mi sono ritrovato circondato da tre uomini armati. Ho dovuto chiamare la mia scorta della polizia per venire a mettere tutto sotto controllo. Il 99% delle volte tengo la bocca chiusa – ha concluso Doohan – tutto quello che dico qui è solo un terzo di quello che potrei dire. Sono cose piuttosto pesanti. Non è il modo più divertente di correre”.

Doohan, durante le prime gare dell’anno da pilota Alpine, era stato protagonista anche di diversi errori di guida ed era finito nel mirino di alcuni tifosi di Colapinto, che sui social del pilota australiano erano diventati dei veri e propri hater con commenti di ogni genere. La questione era stata denunciata anche dalla famiglia di Doohan, ma dopo il racconto dello stesso pilota si capiscono le reali proporzioni della situazione.