Gelo in arrivo a San Valentino, pioggia, neve e vento in arrivo sull’Italia
Una serie di perturbazioni sta colpendo l’Italia da giorni senza sosta: piogge in pianura e nevicate abbondanti sulle Alpi. Le previsioni per i prossimi giorni non mostrano miglioramenti: il maltempo resterà il protagonista indiscusso. Un ottimo tempismo per Milano-Cortina 2026.
Fino alla seconda metà della prossima settimana, bisognerà tenere l’ombrello a portata di mano. Le temperature rimarranno tutto sommato miti per il periodo, caratteristica tipica delle correnti oceaniche, mantenendo piogge persistenti a bassa quota e mantenendo lo zero termico a quote medie, come sottolineato da iLMeteo.it.
In coincidenza con San Valentino, però, dovrebbe verificarsi un cambiamento radicale della circolazione. Passata la metà del mese, infatti, il flusso atlantico potrebbe alzarsi di latitudine con una conseguente diminuzione delle temperature verso il 14 febbraio.
Se dovesse essere confermata questa previsione, la pioggia potrebbe presto trasformarsi in neve anche a quote molto basse. Oggi, lunedì 9 febbraio – Nord: coperto con poche piogge. Centro: coperto con piogge sparse. Sud: instabile con precipitazioni sparse. Domani, Martedì 10 febbraio – Nord: molte nubi, rare piogge, peggiora in serata. Centro: molto nuvoloso, piogge specie sulle Tirreniche. Sud: variabile, piogge sparse.