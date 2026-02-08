Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 19:30

Scialpinista di 19 anni muore travolto da una valanga in provincia di Bolzano: è la quinta vittima in tre giorni in Trentino

di F. Q.
Aveva appena cominciato la discesa verso valle in compagnia di un amico, che è stato solo sfiorato dalla valanga e ha dato allarme
Uno scialpinista di 19 anni della provincia di Bolzano è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Sarentino, a una ventina di km dal capoluogo. Aveva appena cominciato la discesa verso valle in compagnia di un amico, che è stato solo sfiorato dalla valanga e ha dato allarme. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino con la Guardia di finanza e due elicotteri. I soccorritori hanno ritrovato il suo corpo senza vita.

Si tratta della quinta vittima in tre giorni in Trentino Alto Adige, dopo i due freerider finlandesi morti a Solda, i due scialpinisti travolti a Bellamonte e l’escursionista deceduto sulla Marmolada. Oggi il pericolo valanghe era segnalato di grado 3 su 5 (marcato), ma in alcune circostanze e in alcune località il rischio è superiore. Sono frequenti i fenomeni di slavine a lastre, perché la neve caduta abbondante nei giorni scorsi non si è “legata” con quella ghiacciata dei mesi precedenti.

