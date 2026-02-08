La giovane atleta ha scritto al professore di sociologia per chiedere la proroga nella consegna di un compito. Poi ha partecipato al programma corto di pattinaggio singolo femminile e si è classificata al sesto posto: un risultato determinante per la qualificazione della sua delegazione alla finale della disciplina

Non ho consegnato il progetto perché stavo pattinando alle Olimpiadi. Può sembrare una scusa inventata di sana pianta ma Madeline Schizas ha dalla sua parte media e dati ufficiali per giustificarsi con il proprio docente. La ragazzi ha 22 anni e, oltre a frequentare la McMaster University di Ontario, è stata convocata come pattinatrice artistica nella nazionale canadese per i Giochi invernali di Milano-Cortina.

Impegnata con i suoi compagni per conquistare il podio nella gara a squadre, Schizas ha mandato una mail al suo professore di sociologia per avere una proroga nella consegna di un compito. Dietro alla richiesta un malinteso: la studentessa credeva che la scadenza fosse oggi, domenica, e non venerdì. Quando se ne è resa conto ha dovuto chiedere più tempo. Ad ogni modo, la sua è una giusta causa: rappresentare il Canada nei giochi olimpici sottrae tempo allo studio.

La studentessa-atleta ha poi ribadito la sua presenza all’evento sportivo postando sui social un articolo del Comitato olimpico in cui viene citata. Assodato che non sarebbe riuscita a consegnare il compito in tempo, ha partecipato al programma corto di pattinaggio singolo femminile e si è classificata al sesto posto: un risultato determinante per la qualificazione della sua delegazione alla finale della disciplina.