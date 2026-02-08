Milano-Cortina, Dominik Fischnaller conquista la medaglia di bronzo nello slittino: è il suo secondo podio olimpico
Dominik Fischnaller conquista la medaglia di bronzo nello slittino singolo. Con il 32enne di Bressanone l’Italia ottiene l’ottava medaglia alle olimpiadi Milano-Cortina (la quinta di oggi). Per Dominik si tratta del secondo bronzo olimpico dopo quello ottenuto ai Giochi di Pechino 2022.
L’azzurro (appuntato dei Carabinieri), già terzo sabato dopo le prime due run, ha confermato il piazzamento sul podio posizionandosi alle spalle dell’austriaco Jonas Mueller, argento, e del tedesco Max Langenhan, oro. Con il bronzo di Fischnaller l’Italia conquista la diciannovesima medaglia in assoluto nello slittino ai Giochi Olimpici.
Per lui lo slittino è eredità di famiglia: è il fratello minore di Hans Peter e cugino di Kevin Fischnaller. Vincitore del titolo continentale nel singolo di Lillehammer 2020, nel suo palmarès può vantare anche anche un terzo posto ai Mondiali del 2017 in Austria. A fine febbraio 2023, 12 anni dopo l’ultimo dei 10 sigilli del suo mito nonché mentore Armin Zoeggeler, riporta in Italia la Coppa del Mondo al termine di un inverno vissuto da protagonista assoluto. E adesso arriva un altro bronzo a Cortina.