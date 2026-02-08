Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 19:39

Milano-Cortina, Dominik Fischnaller conquista la medaglia di bronzo nello slittino: è il suo secondo podio olimpico

di Redazione Sport
Il 32enne di Bressanone bissa il terzo posto ottenuto a Pechino 2022 e l'Italia ottiene l'ottava medaglia alle olimpiadi Milano-Cortina
Milano-Cortina, Dominik Fischnaller conquista la medaglia di bronzo nello slittino: è il suo secondo podio olimpico
Icona dei commenti Commenti

Dominik Fischnaller conquista la medaglia di bronzo nello slittino singolo. Con il 32enne di Bressanone l’Italia ottiene l’ottava medaglia alle olimpiadi Milano-Cortina (la quinta di oggi). Per Dominik si tratta del secondo bronzo olimpico dopo quello ottenuto ai Giochi di Pechino 2022.

L’azzurro (appuntato dei Carabinieri), già terzo sabato dopo le prime due run, ha confermato il piazzamento sul podio posizionandosi alle spalle dell’austriaco Jonas Mueller, argento, e del tedesco Max Langenhan, oro. Con il bronzo di Fischnaller l’Italia conquista la diciannovesima medaglia in assoluto nello slittino ai Giochi Olimpici.

Per lui lo slittino è eredità di famiglia: è il fratello minore di Hans Peter e cugino di Kevin Fischnaller. Vincitore del titolo continentale nel singolo di Lillehammer 2020, nel suo palmarès può vantare anche anche un terzo posto ai Mondiali del 2017 in Austria. A fine febbraio 2023, 12 anni dopo l’ultimo dei 10 sigilli del suo mito nonché mentore Armin Zoeggeler, riporta in Italia la Coppa del Mondo al termine di un inverno vissuto da protagonista assoluto. E adesso arriva un altro bronzo a Cortina.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione