La fiamma olimpica ha fatto il suo ingresso ieri sera in piazza Duomo, a Milano, destinazione finale della sua sessantesima e penultima tappa. Seguitissimo il tour della torcia in città, dove è arrivata nel primo pomeriggio: tra qualche disagio per metro e strade chiuse, nelle vie del centro si sono assiepate folle di cittadini, turisti e scolaresche. Neanche la pioggia che ha iniziato a scendere in serata ha fatto desistere i tanti assiepati in una piazza Duomo blindata e gremita di persone. “Si fa attendere come una sposa”, scherza una ragazza, quando il ritardo supera l’ora. “Speriamo – l’auspicio di una signora – che l’ultima tedofora sia una velocista”. È invece l’etoile Nicoletta Manni. Prima di lei le tenniste Flavia Pennetta e Francesca Schiavone e il cantante Mahmood. Nel video, proprio i momenti in cui Mahmood ha portato la fiaccola, condividendola con un piccolo fan.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione