La fiamma olimpica ha fatto il suo ingresso ieri sera in piazza Duomo, a Milano, destinazione finale della sua sessantesima e penultima tappa. Seguitissimo il tour della torcia in città, dove è arrivata nel primo pomeriggio: tra qualche disagio per metro e strade chiuse, nelle vie del centro si sono assiepate folle di cittadini, turisti e scolaresche. Neanche la pioggia che ha iniziato a scendere in serata ha fatto desistere i tanti assiepati in una piazza Duomo blindata e gremita di persone. “Si fa attendere come una sposa”, scherza una ragazza, quando il ritardo supera l’ora. “Speriamo – l’auspicio di una signora – che l’ultima tedofora sia una velocista”. È invece l’etoile Nicoletta Manni. Prima di lei le tenniste Flavia Pennetta e Francesca Schiavone e il cantante Mahmood. Nel video, proprio i momenti in cui Mahmood ha portato la fiaccola, condividendola con un piccolo fan.