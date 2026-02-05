Due scialpinisti finlandesi hanno perso la vita durante un fuoripista su Punta Beltovo, sopra Solda. Ferita una terza persona. La valanga si è staccata su un pendio, raggiungibile con gli impianti di risalita.

La slavina è stata notata solo dopo che i soccorritori sono stati richiamati da un’altra chiamata, avvenuta verso le ore 13.30, per una seconda valanga verificatasi a poca distanza dalla precedente, nei pressi del rifugio Madriccio. La zona era già stata citata in passato per distacchi come quelli avvenuti oggi. L’elicottero, che sorvolava sopra la valanga su Punta Beltovo, ha notato una persona che stava scavando nella neve. Giunti sul luogo, i soccorritori sono stati informati dal turista della presenza dei due amici sotto la neve. Sono stati velocemente localizzati, ma, quando sono stati recuperati, erano ormai morti. Il sopravvissuto è stato poi trasportato in ospedale con ferite di media gravità.

La seconda valanga, per la quale era arrivata la chiamata ai soccorritori, non ha invece fatto vittime. Sul posto hanno operato gli uomini del soccorso alpino dell’Alpenverein, del Cnsas e della Guardia di finanza di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio. Il pericolo valanghe nella zona dell’Ortles è, al momento, di grado tre su cinque (marcato), a causa delle nevicate dei giorni scorsi. Ma in alcune zone può anche salire a grado quattro (forte).

Un esperto valanghe del servizio meteo della Provincia di Bolzano, proprio nella giornata di oggi, ai microfoni di Rai Südtirol, aveva messo in guardia da questo fenomeno: la neve fresca degli scorsi giorni, appoggiata su quella, ormai ghiacciata, caduta tempo fa, poteva causare un nuovo fenomeno.

FOTO DI ARCHIVIO