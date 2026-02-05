Una violenta mareggiata da sud, praticamente in assenza di vento o piogge particolari, l’esondazione del fiume Musone a causa del mare che non riceve, e conseguenti allagamenti e danni a strutture balneari su tutti i 9 chilometri di lungomare di Porto Recanati, in provincia di Macerata, in particolare a Scossicci ma anche nella zona sud del centro. La strada provinciale è stata chiusa a causa dei detriti lasciati dal mare. L’emergenza, iniziata nella tarda serata di ieri con gli allagamenti e i disagi per gli chalet, è poi proseguita e si è aggravata nella notte con l’uscita del fiume Musone che ha provocato altri danni anche alla strada lungo la costa. Ieri sera la furia del mare ha divelto anche la protezione con grandi sacchi di sabbia posti come barriera per alcuni stabilimenti balneari, con l’acqua che è penetrata in alcuni chalet e altre strutture. “Diciotto anni di lavoro ed è tutto finito” ha detto Giuseppe Frisari, titolare di uno chale sul lungomare.