Frana a Niscemi, precipita l’auto-simbolo sospesa per giorni sull’orlo del precipizio: il video dal drone

La vettura si è schiantata su ciò che resta della strada franata
È precipitata nelle ultime ore l’auto -imbolo della frana di Niscemi. La vettura era rimasta in bilico per giorni sull’orlo del precipizio, accanto a quello che rimane di un muro, ed era ormai diventata un riferimento per percepire i nuovi movimenti del terreno. Come si vede nelle immagini girate nella mattinata di martedì 3 febbraio, ora la macchina grigia si è schiantata su quello che rimane di una strada franata, appoggiandosi su una fiancata.

