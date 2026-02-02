Il campione portoghese non è felice della campagna acquisti: nell'ultima sessione di calciomercato invernale l'unico arrivo è un iracheno di 21 anni

Cristiano Ronaldo non giocherà la prossima partita con l’Al Nassr, in programma lunedì 2 febbraio contro l’Al–Riyadh per protestare contro il fondo Pif. Il campione portoghese – che a maggio 2025 sembrava in procinto di lasciare il club saudita – è deciso a saltare la 20esima giornata della Saudi League per un motivo singolare: è insoddisfatto della gestione del club da parte del fondo Pif (Fondo Pubblico di Investimento dell’Arabia Saudita). A riportarlo è il quotidiano sportivo A Bola. Nessun problema fisico, nessun infortunio particolare, ma Ronaldo sarebbe risentito dal trattamento riservato ai rivali dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, gestita dallo stesso fondo. In Arabia Saudita infatti diversi club sono gestiti dal Fondo Pubblico di Investimento dell’Arabia Saudita.

Il cinque volte Pallone d’oro è insoddisfatto dei mancati investimenti e del disinteresse del fondo nei confronti dell’Al Nassr. Nel calciomercato invernale infatti l’allenatore Jorge Jesus non ha ricevuto i rinforzi richiesti. A conferma di ciò, l’unico calciatore ingaggiato in questa sessione invernale è stato Haydeer Abdulkareem, centrocampista iracheno di 21 anni che ha pochissima esperienza, viste le sole 40 presenze nel massimo campionato in Iraq. Unico acquisto che sicuramente non ha lasciato soddisfatto Jorge Jesus e pare neanche Cristiano Ronaldo. Una scelta singolare – non si vede tutti i giorni un calciatore che rinuncia a scendere in campo per “protestare” contro la società – ma che certifica l’importanza e l’influenza del campione portoghese nel contesto Al Nassr, dove gioca da quattro stagioni (da gennaio 2023).