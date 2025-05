“Questo capitolo è finito”. Il post di Cristiano Ronaldo fa discutere: vuole a tutti i costi giocare il Mondiale per club

Cosa ha in serbo il futuro per Cristiano Ronaldo? Questo lo dirà solo il tempo, ma pare che una prima certezza ci sia già: il portoghese è pronto per dire addio all’Arabia. O almeno, questa è la principale interpretazione del suo criptico post pubblicato su Instagram: “Questo capitolo è finito. La storia? Ancora da scrivere. Grato a tutti”, ha scritto CR7 sui social dopo la conclusione della Saudi Pro League. Un messaggio che ha il sapore d’addio all’Al-Nassr, dove è arrivato nel 2022 e il cui contratto scade quest’estate.

La squadra allenata da Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, ha chiuso al terzo posto il campionato e mancato l’accesso alla prossima Champions League asiatica dopo aver perso 3-2 in casa dell’Al-Fateh nell’ultima giornata di campionato. A sfigurare non è stato però il fuoriclasse portoghese che ha messo a referto il suo 25esimo goal in questa Saudi Pro League prendendosi la sua seconda Scarpa d’Oro consecutiva del campionato saudita. Ronaldo ha anche messo a segno la rete numero 800 in carriera con tutti i club e numero 936 totale in carriera, compresa la nazionale portoghese. Quella contro l’Al-Fateh però potrebbe essere stata la sua ultima marcatura con l’Al-Nassr: salgono infatti le quotazioni di un suo addio visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la trattativa per il rinnovo del contratto ormai ferma da tempo. In più, il post pubblicato dallo stesso calciatore sui social suona sempre più come sentenza definitiva: CR7 è a caccia di nuove sfide.

A confermarlo è stato anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha parlato apertamente della questione allo youtuber e streamer IShowSpeed fornendo un ulteriore dettaglio: Cristiano Ronaldo potrebbe scendere in campo al Mondiale per Club con una delle squadre partecipanti. “Ci sono trattative in corso con alcune società. Se qualcuno fosse interessato a ingaggiarlo, chissà. C’è questa possibilità, vedremo”.