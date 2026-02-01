Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:09

“Guarda si stanno infiltrando”: il momento in cui un gruppo vestito di nero e armato di bastoni si unisce al corteo pacifico a Torino

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (1)
Il video mostra il momento in cui un gruppo si unisce alla manifestazione poi degenerata in scontri
Icona dei commenti Commenti

“Guarda, si infiltrano”. In un video che circola sui social alcuni manifestanti presenti alla manifestazione di Torino a sostegno di Askatasuna, iniziato come pacifico e poi degenerato in scontri, immortalano il momento in cui un gruppo vestito di nero e armato di bastoni si immette nel corteo. “Ecco il momento in cui un gruppo armato di bastoni e mascherato si infiltra in un corteo di pù di 50mila persone che da tre ore marci pacificamente per la città”, si legge nella didascalia della clip. Nel video una voce in sottofondo spiega che il gruppo si è “infiltrato” in quel momento mentre qualcuno dal gruppo stesso urla “no foto”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione