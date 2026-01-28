È stata un’ultima giornata di Champions League folle. Il nuovo format a girone unico con 36 squadre aveva già riservato delle sorprese nella passata stagione, ma mai quanto quella 2025/26. Fotografia della serata: il Benfica che si qualifica da 24esima grazie al gol all’ultimo secondo del portiere Trubin. Un gol che elimina il Marsiglia di Roberto De Zerbi dai playoff.

Tra le big fuori dalle prime otto ci sono Real Madrid, Psg, Atletico Madrid e appunto Inter e Juventus. Passando alle italiane: per un attimo Inter, Juventus e Atalanta hanno sperato anche in una clamorosa qualificazione tra le prime otto. L’Inter – che ha vinto a Dortmund per 0-2 – l’ha assaporata per qualche minuto dopo il gol di Dimarco. I nerazzurri giocheranno i playoff da testa di serie e affronteranno o il Bodo–Glimt o il Benfica dell’ex José Mourinho. Anche Juventus e Atalanta saranno teste di serie. I bianconeri – fermati sullo 0-0 dal Monaco – dovranno affrontare Galatasaray o Club Brugge, mentre i bergamaschi – alla seconda sconfitta nelle ultime due, oggi 1-0 contro l’Union SG – una tra Borussia Dortmund e Olympiacos.

Cammino alla fine positivo per la Juventus dopo un inizio a stento in questa fase a girone unico, mentre Atalanta e Inter hanno qualcosa da recriminare, visto che i nerazzurri di Bergamo hanno ottenuto zero punti nelle ultime due e non hanno centrato la qualificazione tra le prime otto, mentre l’Inter ha vinto le prime quattro, ma ha raccolto solo 3 punti nelle restanti quattro. Flop tra le italiane è senza dubbio il Napoli di Antonio Conte, che si è classificato in 30esima posizione con soli 8 punti. Pochissimi per la squadra campione d’Italia. La squadra di Conte è eliminata dalla Champions League.

La classifica finale e i verdetti

Arsenal 24 punti Bayern Monaco 21 Liverpool 18 Tottenham 17 Barcellona 16 Chelsea 16 Sporting 16 Manchester City 16 Real Madrid 15 Inter 15 Psg 14 Newcastle 14 Juventus 13 Atletico Madrid 13 Atalanta 13 Bayer 12 Borussia Dortmund 11 Olympiacos 11 Brugge 10 Galatasaray 10 Monaco 10 Qarabag 10 Bodo Glimt 9 Benfica 9 Marsiglia 9 Pafos 9 Union SG 9 Psv 8 Athletic 8 Napoli 8 Copenhagen 8 Ajax 6 Eintracht 4 Slavia Praga 3 Villarreal 1 Kairat Almaty 1

Qualificate agli ottavi

Playoff

Eliminate

I verdetti delle italiane e le possibili avversarie

Nessuna italiana tra le prime otto, tre ai playoff e una eliminata. Questi i verdetti dopo l’ultima giornata della Group Phase di Champions League. Ai playoff – tutte da teste di serie – Inter, Atalanta e Juventus, eliminato il Napoli che ha raccolto soltanto 8 punti in 8 gare.

Champions League, qualificate italiane agli ottavi LIVE

Playoff Champions, avversarie delle italiane

Inter – Benfica o Bodø

– Benfica o Bodø Juventus – Galatasaray o Bruges

– Galatasaray o Bruges Atalanta – Borussia Dortmund o Olympiacos

Italiane eliminate dalla Champions