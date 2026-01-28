Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 23:48

I verdetti finali in Champions: l’Inter può ritrovare Mou, per la Juve “incubo” Galatasaray. Per l’Atalanta rischio greco, il Napoli chiude 30esimo

di Redazione Sport
15 punti per i nerazzurri milanesi, 13 per bianconeri e la squadra di Palladino. Gli uomini di Conte chiudono a 8, dietro a squadre decisamente inferiori
I verdetti finali in Champions: l’Inter può ritrovare Mou, per la Juve “incubo” Galatasaray. Per l’Atalanta rischio greco, il Napoli chiude 30esimo
Icona dei commenti Commenti

È stata un’ultima giornata di Champions League folle. Il nuovo format a girone unico con 36 squadre aveva già riservato delle sorprese nella passata stagione, ma mai quanto quella 2025/26. Fotografia della serata: il Benfica che si qualifica da 24esima grazie al gol all’ultimo secondo del portiere Trubin. Un gol che elimina il Marsiglia di Roberto De Zerbi dai playoff.

Tra le big fuori dalle prime otto ci sono Real Madrid, Psg, Atletico Madrid e appunto Inter e Juventus. Passando alle italiane: per un attimo Inter, Juventus e Atalanta hanno sperato anche in una clamorosa qualificazione tra le prime otto. L’Inter – che ha vinto a Dortmund per 0-2 – l’ha assaporata per qualche minuto dopo il gol di Dimarco. I nerazzurri giocheranno i playoff da testa di serie e affronteranno o il BodoGlimt o il Benfica dell’ex José Mourinho. Anche Juventus e Atalanta saranno teste di serie. I bianconeri – fermati sullo 0-0 dal Monaco – dovranno affrontare Galatasaray o Club Brugge, mentre i bergamaschi – alla seconda sconfitta nelle ultime due, oggi 1-0 contro l’Union SG – una tra Borussia Dortmund e Olympiacos.

Cammino alla fine positivo per la Juventus dopo un inizio a stento in questa fase a girone unico, mentre Atalanta e Inter hanno qualcosa da recriminare, visto che i nerazzurri di Bergamo hanno ottenuto zero punti nelle ultime due e non hanno centrato la qualificazione tra le prime otto, mentre l’Inter ha vinto le prime quattro, ma ha raccolto solo 3 punti nelle restanti quattro. Flop tra le italiane è senza dubbio il Napoli di Antonio Conte, che si è classificato in 30esima posizione con soli 8 punti. Pochissimi per la squadra campione d’Italia. La squadra di Conte è eliminata dalla Champions League.

La classifica finale e i verdetti

  1. Arsenal 24 punti
  2. Bayern Monaco 21
  3. Liverpool 18
  4. Tottenham 17
  5. Barcellona 16
  6. Chelsea 16
  7. Sporting 16
  8. Manchester City 16
  9. Real Madrid 15
  10. Inter 15
  11. Psg 14
  12. Newcastle 14
  13. Juventus 13
  14. Atletico Madrid 13
  15. Atalanta 13
  16. Bayer 12
  17. Borussia Dortmund 11
  18. Olympiacos 11
  19. Brugge 10
  20. Galatasaray 10
  21. Monaco 10
  22. Qarabag 10
  23. Bodo Glimt 9
  24. Benfica 9
  25. Marsiglia 9
  26. Pafos 9
  27. Union SG 9
  28. Psv 8
  29. Athletic 8
  30. Napoli 8
  31. Copenhagen 8
  32. Ajax 6
  33. Eintracht 4
  34. Slavia Praga 3
  35. Villarreal 1
  36. Kairat Almaty 1
  • Qualificate agli ottavi
  • Playoff
  • Eliminate

I verdetti delle italiane e le possibili avversarie

Nessuna italiana tra le prime otto, tre ai playoff e una eliminata. Questi i verdetti dopo l’ultima giornata della Group Phase di Champions League. Ai playoff – tutte da teste di serie – Inter, Atalanta e Juventus, eliminato il Napoli che ha raccolto soltanto 8 punti in 8 gare.

Champions League, qualificate italiane agli ottavi LIVE

Playoff Champions, avversarie delle italiane

  • Inter – Benfica o Bodø
  • Juventus – Galatasaray o Bruges
  • Atalanta – Borussia Dortmund o Olympiacos

Italiane eliminate dalla Champions

  • Napoli

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione