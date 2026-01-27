Jannik Sinner per continuare una striscia aperta di 18 vittorie consecutive nel torneo dal 2024, Lorenzo Musetti per raggiungere la semifinale per la prima volta in Australia, la terza in uno slam. L’Italia del tennis torna protagonista il 28 gennaio, con due azzurri impegnati ai quarti di finale. Jannik Sinner sfida Ben Shelton, mentre Musetti – dopo la vittoria contro Fritz – se la vedrà con Novak Djokovic, campione serbo che arriva riposatissimo al match, visto che agli ottavi è avanzato senza scendere in campo per il forfait di Jakub Mensik.

Entrambi giocheranno alla Rod Laver Arena, il centrale di Melbourne. Musetti – che sta giocando un torneo fin qui ottimo sia dal punto di vista tecnico che mentale – scenderà in campo nell’ultimo match della sessione diurna (non prima delle 4:30), mentre Sinner nel primo della sessione serale, alle 9 italiane. I due – in caso di vittoria – si incontrerebbero in semifinale. Ma ci sarà tempo per pensarci.

Australian Open, gli italiani in campo mercoledì

Sinner-Shelton, i precedenti

Quello dei quarti di finale degli Australian Open sarà il decimo confronto tra Jannik Sinner e Ben Shelton, il quarto in uno slam. I due si conoscono benissimo e si sono sempre affrontati o su cemento o su erba. Nei nove precedenti il bilancio è chiaro: otto vittorie per l’altoatesino, solo una per lo statunitense. L’unica vittoria di Shelton risale al loro primo scontro: al Masters 1000 di Shanghai, nel 2023, in tre set. Da lì non solo Sinner ha sempre vinto, ma non ha mai perso nemmeno un set, vincendone ben 17 consecutivi. Sinner parte con i favori del pronostico, ma su cemento Shelton è avversario temibile e anche in questo torneo ha fatto vedere ottime cose. L’ultimo precedente risale al 2025, alle Atp Finals, durante il Round Robin: finì 6-3, 7-6 per Sinner.

Musetti-Djokovic, i precedenti

Non partirà con i favori del pronostico invece Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic. Per più motivi. In primis perché – nonostante l’età avanzi – il serbo ha vinto per ben 10 volte in carriera gli Australian Open. In secondo luogo perché arriva freschissimo e riposato al match, avendo speso pochissimo nei primi tre turni e non essendo sceso in campo agli ottavi per il ritiro di Jakub Mensik. E l’ultimo motivo – non il meno importante – riguarda i precedenti: dieci sfide, nove vittorie di Djokovic, solo una di Musetti. L’unico successo del carrarino risale al 2023, al Masters 1000 di Montecarlo, in tre set. I due si sfideranno per la quarta volta in uno slam, la prima su cemento dopo le due al Roland Garros (2021 e 2024) e uno a Wimbledon (2024). L’ultimo precedente risale alla finale di Atene di qualche mese fa, quando Djokovic vinse in rimonta e a fine partita comunicò a Musetti che non sarebbe andato alle Atp Finals, “lasciandogli” il posto.

Dove vedere Sinner-Shelton e Musetti-Djokovic in tv e streaming

L’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. La sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton – prevista per mercoledì 28 gennaio alle 9 italiane – così come tutto l’Australian Open sarà visibile su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn e TimVision. Stesse modalità e stessi canali anche per il match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, che comincerà nella notte tra il 27 e il 28 gennaio, non prima delle 4:30 italiane.

Australian Open, il programma completo di mercoledì

ROD LAVER ARENA

Dall’1:30

[5] Elena Rybakina (KAZ) – [2] Iga Swiatek (POL)

non prima delle 3:00

[6] Jessica Pegula (USA) – [4] Amanda Anisimova (USA)

non prima delle 4:30

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – [4] Novak Djokovic (SRB)

dalle 9:00

[8] Ben Shelton (USA) – [2] Jannik Sinner (ITA)