“È meglio che restituisci i soldi, perché verrò a cercarti. Con la mamma, la nonna e la famiglia non si scherza”. A parlare è Adriano, ex stella del calcio brasiliano e dell’Inter, dopo una truffa subita dalla madre, raggirata da un impostore che si è finto proprio l’Imperatore. Una truffa fatta con l’intelligenza artificiale e un numero di telefono fittizio.

A lanciare l’allarme è stato proprio l’ex attaccante dell’Inter, che sui social – tramite un video e uno screenshot di una chat – ha raccontato la vicenda. Un impostore, fingendo di essere proprio Adriano, è riuscito a convincere la madre dell’ex calciatore a effettuare un bonifico di oltre 15mila reais, circa 2.400 euro, su un conto falso. “Mia madre ha appena depositato più di 15mila reais su un conto che si spacciava per me”. L’ex giocatore ha poi sottolineato di non aver cambiato numero di telefono e ha chiesto ai followers di fare attenzione e diffidare da richieste sospette: “Non fatelo, il mio numero è sempre lo stesso“.

Poi una vera e propria minaccia all’impostore, con Adriano che non ha usato giri di parole: “È meglio che restituisci i soldi, perché verrò a cercarti. Con la mamma, la nonna e la famiglia non si scherza“. E poi ha anche fissato l’ultimatum: “Vi do 24 ore per restituire il denaro”. L’ex attaccante ha infine invitato follower, amici e familiari a prestare particolare attenzione alle truffe: “State attenti, ci sono molti truffatori in giro ma, quando si tocca la famiglia, è diverso”.