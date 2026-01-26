Gli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (l’ormai famigerato Ice) saranno in Italia in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina: la conferma ufficiale è arrivata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Durata una manciata di minuti perché non appena le sue dichiarazioni hanno fatto il giro dei siti, il governatore ha fatto marcia indietro: “Non ho detto questo, non ho informazioni al riguardo”.

A margine di un evento in piazza Città di Lombardia, replicando sulla possibile presenza dei poliziotti federali durante i Giochi, Fontana aveva confermato quello che per Il Fatto Quotidiano era già una certezza: “L’Ice sarà qui soltanto per controllare il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio, quindi sarà soltanto in misura difensiva ma io sono convinto che non succederà niente”.

A chi gli chiedeva se fosse preoccupato per le scene di eccesso di violenza che arrivano dagli Usa, il governatore leghista ha risposto: “Questo è tutto un altro discorso che non riguarda il nostro Paese, non riguarda assolutamente le problematiche che qui si possono verificare – ha detto – La loro presenza è limitata a fare la guardia del corpo a Vance e a Rubio, quindi che ci siano loro, o che ci siano altri, il lavoro che devono fare è sempre lo stesso, stare attenti che non succeda loro qualcosa”. Ad ogni modo – ha concluso – “credo che i rapporti fra le nazioni e fra le forze dell’ordine siano consolidati e quindi avremo una garanzia in più”.

Nel giro di mezz’ora, la precipitosa retromarcia firmata dalla Regione Lombardia secondo la quale Fontana “non ha inteso confermare la presenza di tali agenti, in quanto non in possesso di informazioni al riguardo”. Il presidente “ha esclusivamente commentato, in via ipotetica, rispondendo a un’affermazione dei giornalisti che, qualora fossero presenti agenti incaricati della sicurezza, il loro ruolo sarebbe limitato alla tutela delle personalità statunitensi eventualmente presenti” con “l’unico obiettivo di garantirne l’incolumità personale”.