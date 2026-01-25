L’ennesima impresa di un avventuriero nato in provincia di Terni. Lorenzo Barone, 28enne originario del comune di San Gemini, ha attraversato l’Oceano Atlantico con una barca a remi. Il viaggio è stato completato nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, quando il giovane è sbarcato nei pressi di Kourou, una cittadina della Guyana Francese.

L’umbro era partito lo scorso 19 dicembre dalle coste della Mauritania con un’imbarcazione senza né vela né motore. L’impresa fa parte di “Dust-La via della sabbia”, un ambizioso progetto di esplorazione e documentazione scientifica ideato dallo stesso Barone con lo scopo di ripercorrere il viaggio naturale delle polveri sahariane che attraversano l’Atlantico per nutrire l’Amazzonia. Si tratta di un modo originale per raccontare la connessione climatica tra Africa e Sud America.

In questo lungo tragitto sulla Terra, Barone ha percorso più di 100mila chilometri in più di 60 Paesi camminando, pedalando e navigando. Un viaggio che lo ha portato anche in zone pericolose a livello climatico e politico. Tra le sue imprese memorabili c’è la pedalata in solitaria tra Capo Agulhas in Sudafrica e Capo Dezhnev in Russia: una mega traversata tra il punto più a sud dell’Africa e il punto più a est dell’Asia. Oppure le altre volte in cui ha affrontato il freddo siberiano e percorso la strada più a nord del pianeta, molto lontana da San Gemini.