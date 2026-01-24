L'aggressione è avvenuta nell'abitazione familiare nel Torinese. L'uomo è stato fermato e portato in caserma dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio

Ha aggredito la madre 65enne puntandole contro una pistola sparachiodi di quelle utilizzate per abbattere gli animali nei mattatoi. E sparando. La donna è in fin di vita e il figlio, un 40enne di Caselle Torinese, è stato fermato e portato in caserma dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Nella notte tra il 23 e il 24 gennaio, i due stavano discutendo animatamente nella loro casa in via Torino 90 a Caselle Torinese, in provincia di Torino. Intorno alle 3, l’uomo ha afferrato l’attrezzo e ha sparato alla madre colpendola alla testa. Il 40enne ha chiamato il numero di emergenza subito dopo l’aggressione. Il 118 di Azienda Zero- ente del sistema sanitario piemontese- è intervenuto nell’abitazione e i soccorritori hanno trovato la donna con gravissime ferite alla testa. I sanitari dell’ambulanza hanno effettuato le manovre respiratorie durante tutto il tragitto verso l’ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove la vittima è stata ricoverata in codice rosso.