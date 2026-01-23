C’è qualche altra settimana di respiro per le 40 famiglie a rischio sgombero a Sant’Agnello, in provincia di Napoli. Il pm di Torre Annunziata Andreana Ambrosino ha firmato il decreto che proroga al 20 marzo l’esecuzione del provvedimento confermato in Cassazione a settembre e dunque pronto per essere eseguito. Le notifiche sono avvenute in queste ore. È un’ulteriore proroga, dopo quella scaduta il 20 gennaio. Si tratta di una misura cautelare collegata al sequestro preventivo del complesso edilizio realizzato dalla Shs attraverso una procedura di housing sociale. È il frutto delle accuse di lottizzazione abusiva e falso per le quali c’è un processo in corso. Proprio l’altro ieri si è svolta una udienza importante. È stato risentito il consulente della Procura ed ha accettato di sottoporsi ad interrogatorio il principale imputato, l’ingegnere Antonio Elefante, il dominus dell’operazione di edificazione del parco residenziale in un ex agrumeto, nella sua duplice veste di progettista e di imprenditore dell’azienda che materialmente ha edificato.

Proprio l’imminente definizione del processo è alla base della decisione di differire l’esecuzione dello sgombero. È stato infatti fissato un calendario di udienze che dovrebbe traghettare al 17 marzo la sentenza. Se sarà di condanna, la macchina dello sgombero non si fermerà più. In caso di assoluzione, invece, l’ordinanza sarà automaticamente annullata dal Tribunale. Il giudicato cautelare, ormai consolidato, offre poche speranze alle tesi dell’assoluzione. Non è un caso che gran parte della battaglia processuale si è concentrata sul calcolo dei tempi della prescrizione, ovvero della data di contestazione del reato, spostata dal 2020 al 2022 con una integrazione del capo di imputazione. Prescrizione che sul versante penale scatterebbe sicuramente in appello. Ma che, da sola, non è sufficiente per scongiurare lo sgombero e le successive procedure di confisca dell’immobile. Che getterebbero nell’angoscia i 53 acquirenti degli appartamenti, non tutti occupati.